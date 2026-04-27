وزيرا خارجية السعودية وإيران يبحثان هاتفيا جهود خفض التصعيد في المنطقة

بحثا وزيرا خارجية السعودية وإيران، هاتفيا جهود خفض التصعيد في المنطقة، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تمسك بلاده بضمان حقوق الشعب الإيراني، مشيرًا إلى أن “40 يومًا من المقاومة” أسهمت في تعزيز موقف طهران على مختلف الأصعدة.

وفي تصريحات لوكالة “إرنا”، أوضح عراقجي أن زيارته إلى روسيا تأتي في إطار مواصلة المشاورات الوثيقة بين طهران وموسكو بشأن القضايا الإقليمية والدولية، إلى جانب العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضاف أن اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمثل فرصة مهمة لبحث تطورات الحرب والتحديات الراهنة، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.







