لقاء يهز القلب وينعش الروح.. هبة مجدي وزوجها يزوران يحيى الفخراني في منزله

شاركت الفنانة هبة مجدي جمهورها صورا من زيارتها مع زوجها محمد محسن إلى منزل الفنان يحيى الفخراني، عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، معبرة عن سعادتها بهذا اللقاء.

وكتبت هبة الصور: زيارة غالية وعزيزة تهز القلب وتنعش الروح، ورؤية د. يحيى الفخراني ود. لميس جابر وأسرتهم الرائعة تمدنا بالطاقة والسعادة والحماس الدائم للفن. ربنا يبارك في عمرك وتسعد قلوبنا دائمًا.



كانت هبة مجدي شاركت في مسلسل «نون النسوة» الذي عُرض في النصف الثاني خلال رمضان 2026، المسلسل من تأليف محمد الحناوي، وسيناريو وحوار أحمد صفوت، ويشارك في بطولته مي كساب وندى موسى و ومحمد جمعة.

وينتمي مسلسل «نون النسوة» إلى نوعية الدراما الشعبية الاجتماعية، ويتكون من 15 حلقة، حيث يناقش عددًا من القضايا المرتبطة بالمرأة داخل المجتمع الشعبي، في إطار درامي يمزج بين الصراعات الإنسانية والواقعية.

فريق عمل مسلسل نون النسوة

ويضم فريق عمل مسلسل نون النسوة نخبة من النجوم مي كساب، وندا موسى، وهبة مجدي، ومحمد جمعة، وأحمد الرافعي، وأحمد فهيم، وسيمون، ولبنى ونس، وإيهاب فهمي، وسامي مغاوري، ومروة الأزلي، والعمل من تأليف محمد الحناوي، وإنتاج صباح اخوان، وإخراج إبراهيم فخر.