التحفظ على 33 طن مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملة تموينية بالمنوفية | صور

شنّت الأجهزة التموينية بمركز السادات بمحافظة المنوفية اليوم، حملة تفتيشية مكثفة على المحال التجارية والمصانع، أسفرت عن ضبط مصنع لتصنيع الزيتون المخلل بحوزته كميات كبيرة من المنتجات الفاسدة ومجهولة المصدر، غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأوضحت الحملة أن التفتيش أسفر عن ضبط 3600 كجم من الزيتون المخلل المنتهي الصلاحية والتالف تماماً بجانب 30000 كجم من الزيتون مجهول المصدر، والتي تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية والمعايير الأساسية لسلامة الغذاء.

وعلى الفور، تم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.