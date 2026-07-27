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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اللواء عبدالحليم فايد مديرا لأمن المنوفية

مدير أمن المنوفية
مدير أمن المنوفية

شهدت وزارة الداخلية حركة تنقالات داخلية وعدة تنقالات لعدد من مديرين الأمن بالمحافظات، على رأسهم محافظة المنوفية، حيث تم تغيير مدير امن المنوفية اللواء علاء الجاحر ليخلفه اللواء عبدالحليم إسماعيل

وأصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قرارًا بتعيين اللواء عبد الحليم إسماعيل فايد مديرًا لأمن محافظة المنوفية، ضمن حركة التنقلات السنوية لوزارة الداخلية

وتخرج اللواء عبد الحليم فايد، ابن محافظة الغربية، في كلية الشرطة، وتدرج في المناصب الشرطية، فقد تولى رئاسة مباحث مركز كفر الشيخ، ورئيس فرع البحث الجنائي بالحامول، وجرى ترقيته إلى رتبة لواء وشغل منصب مساعد مدير الأمن للأفراد، حتى شغل منصب مساعد مدير الأمن للأمن العام قبل تصعيده نائبًا لمدير الأمن في محافظة كفر الشيخ

وتم ترقيته اليوم ليكون مديراً لأمن المنوفية خلفاً للواء علاء الجاحر.

المنوفية محافظة المنوفية مدير امن المنوفية تنقلات الداخلية

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