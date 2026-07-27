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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية يهنئ ابنته الطالبة مروة فريد الثانية على مستوى الجمهورية في الثانوية الأزهرية تليفونياً

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

أجرى اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية اتصالًا هاتفيًا بالطالبة مروة فريد عبد الستار إبراهيم، ابنة المحافظة والطالبة بمعهد فتيات طنبشا، لتقديم خالص التهنئة لها بمناسبة حصولها على المركز الثاني على مستوى الجمهورية بالقسم العلمي في شهادة الثانوية الأزهرية، معربًا عن بالغ فخره واعتزازه بهذا الإنجاز المشرف الذي يعكس تميز أبناء المنوفية وريادتهم العلمية.

وأكد محافظ المنوفية ، خلال الاتصال، أن هذا التفوق يُعد ثمرة للاجتهاد والمثابرة، ويجسد المكانة المتميزة التي يحتلها أبناء المحافظة في مختلف المجالات العلمية والتعليمية، متمنيًا للطالبة دوام التوفيق والنجاح، ومواصلة مسيرة التفوق لتحقيق المزيد من الإنجازات التي ترفع اسم المنوفية عاليًا.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن المحافظة تحرص دائمًا على دعم وتشجيع النماذج المتميزة والمتفوقة، إيمانًا بأن الاستثمار الحقيقي يكمن في بناء الإنسان ورعاية العقول الواعدة، مؤكدًا أن تكريم المتفوقين يمثل رسالة تحفيزية للأجيال القادمة لمواصلة الاجتهاد والسعي نحو التميز والريادة ، ومن جانبهم قدمت الطالبة وأسرتها الشكر للمحافظ على تهنئته القلبية ومشاركتهم فرحتهم.

المنوفية محافظة المنوفية محافظ المنوفية يهنئ الثانوية الازهرية

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