قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رواتب تصل إلى 40 ألف جنيه.. مشروع الضبعة يعيد رسم خريطة التوظيف في مصر
الشهر العقاري: عدم التعامل مع الأجانب غير الحاصلين على إقامة أو إعفاء
لأصحاب المعاشات.. البريد يكشف تفاصيل الصرف ويرد على أزمات التكدس والفكة والسيستم
رئيس الزمالك يتقدم بشكوى لـ"الأعلى للإعلام" ضد الإعلامي أمير هشام
لأول مرة.. مصر تستضيف أكبر منصة إقليمية للنقل الجوي في أفريقيا والمحيط الهندي (AFI Week 2026)
مجلس حكماء المسلمين يدين اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية وإحراق مسجد في طولكرم
كيفية سداد فاتورة التليفون الأرضي 2026 لتجنب فصل خدمة الإنترنت
هاني أبو ريدة يستقبل السفير الباكستاني في مصر
ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال ساعات على صدى البلد|سجل بياناتك هنا
صفحات ولينكات وهمية.. سقوط عصابات تنصب على المواطنين عبر السوشيال ميديا
بعد 30 سنة خدمة بياخد 8500 جنيه.. الأطباء تفجر مفاجأة بشأن الرواتب
الرئيس السيسي: تطوير الإعلام المصري يتطلب الاستعانة بالخبرات ومواكبة التكنولوجيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ماكرون يتوجه إلى جنوب فرنسا مع تصاعد كارثة حرائق الغابات

حرائق الغابات
حرائق الغابات

قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سيتوجه اليوم الاثنين إلى منطقة دمرتها حرائق الغابات في جنوب غرب فرنسا لإظهار الدعم لرجال الإطفاء والمسؤولين المحليين.

وقالت السلطات إن الحريق الذي اندلع غرب مدينة بوردو، والذي دمر 42 ألف هكتار (103 آلاف فدان) من غابات الصنوبر - وهي مساحة أكبر من ديترويت - ودمر 240 منزلاً منذ يوم الأربعاء، قد خفت حدته بعد هطول رذاذ ماء طوال الليل، لكنه لم تتم السيطرة عليه بعد بشكل كامل .

وسبق واحتشد الآلاف في مراكز الإيواء الطارئة في فرنسا وإسبانيا بعد أن أجبرت حرائق الغابات أكثر من 300 ألف شخص على الفرار من منازلهم وأماكن إقامتهم السياحية.

دمرت الحرائق منازل، وشردت أعدادًا هائلة من السكان، وأدت إلى واحدة من أكبر عمليات إجلاء المدنيين في زمن السلم التي شهدتها فرنسا على الإطلاق، مع استمرار اشتعال حرائق كبيرة في كلا البلدين.
 

مكتب الرئيس إيمانويل ماكرون حرائق الغابات لرجال الإطفاء فرنسا جنوب غرب فرنسا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 اليوم .. توضيح عاجل الآن

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد خلال ساعات|سجل الآن

نتيجة الثانوية العامة 2026

ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال ساعات على صدى البلد|سجل بياناتك هنا

الثانوية العامة

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 الخميس المقبل.. مفاجأة للطلاب

نتيجة الثانوية العامة 2026

بلوجر تثير الجدل: نتيجة الثانوية العامة ظهرت لابني.. والتعليم تنفي وتحذر|القصة كاملة

أسعار الدواجن

البانيه بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

الذهب

لو معاك فلوس الحق اشتري ذهب.. الشعبة تفجر مفاجأة

امين عمر

صدمة وذهول ومليون رسالة وتعليق.. أمين عمر يكشف كواليس حواره مع حكم مباراة مصر والأرجنتين

ترشيحاتنا

المصري يستهل تدعيماته للموسم الجديد بالتعاقد مع المهاجم المغربي عبد الله الزياني

المصري يستهل تدعيماته للموسم الجديد بالتعاقد مع المغربي عبد الله الزياني

المصري يستهل تدعيماته للموسم الجديد بالتعاقد مع المهاجم المغربي عبد الله الزياني

المصري يستهل تدعيماته للموسم الجديد بالتعاقد مع المهاجم المغربي عبد الله الزياني

تمهيد الطريق

المنيا.. تمهيد وتوسعة طريق عزبة الفرنساوي بسمالوط

بالصور

سلاف فواخرجي تتألق في أحدث جلسة تصوير

سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي

طريقة عمل سلطة التين بالأفوكادو والمانجو

سلطة الصيف بـ التين بالأفوكادو والمانجو
سلطة الصيف بـ التين بالأفوكادو والمانجو
سلطة الصيف بـ التين بالأفوكادو والمانجو

بفستان مكشوف.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالتها

بفستان مكشوف.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالتها
بفستان مكشوف.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالتها
بفستان مكشوف.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالتها

يوفر 6 آلاف فرصة.. وزير العمل ومحافظ الشرقية يفتتحان ملتقى تشغيل بجامعة الزقازيق

وزير العمل
وزير العمل
وزير العمل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد