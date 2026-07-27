ماكرون يتوجه إلى جنوب فرنسا مع تصاعد كارثة حرائق الغابات

قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سيتوجه اليوم الاثنين إلى منطقة دمرتها حرائق الغابات في جنوب غرب فرنسا لإظهار الدعم لرجال الإطفاء والمسؤولين المحليين.

وقالت السلطات إن الحريق الذي اندلع غرب مدينة بوردو، والذي دمر 42 ألف هكتار (103 آلاف فدان) من غابات الصنوبر - وهي مساحة أكبر من ديترويت - ودمر 240 منزلاً منذ يوم الأربعاء، قد خفت حدته بعد هطول رذاذ ماء طوال الليل، لكنه لم تتم السيطرة عليه بعد بشكل كامل .

وسبق واحتشد الآلاف في مراكز الإيواء الطارئة في فرنسا وإسبانيا بعد أن أجبرت حرائق الغابات أكثر من 300 ألف شخص على الفرار من منازلهم وأماكن إقامتهم السياحية.

دمرت الحرائق منازل، وشردت أعدادًا هائلة من السكان، وأدت إلى واحدة من أكبر عمليات إجلاء المدنيين في زمن السلم التي شهدتها فرنسا على الإطلاق، مع استمرار اشتعال حرائق كبيرة في كلا البلدين.

