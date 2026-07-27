الخارجية الإيرانية تحذر من عواقب "غير متوقعة" بعد الهجوم الأوكراني على سفينة

حذرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، من عواقب "غير متوقعة" في أعقاب الهجوم الأوكراني على سفينة إيرانية في بحر قزوين.

وقال المتحدث باسم الوزارة، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي أسبوعي: "إن هذا العمل الأوكراني غير قانوني وغير مبرر على الإطلاق، ويتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن كونه عملاً مغامرة خطيراً لن يمر دون رد من جانبنا".

وأضاف بقائي أن عواقب العمل الأوكراني "ستكون بالتأكيد غير متوقعة". وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قد صرح يوم السبت بأن كييف شنت ضربات بعيدة المدى في بحر قزوين ضد سفن تنقل شحنات عسكرية إيرانية.

وقالت إيران إن الهجوم تسبب في "انفجار السفينة الإيرانية، مما أسفر عن مقتل بحار وإصابة آخرين"، وحذرت من أنها سترد.

وقال بقائي: "يجب محاسبة النظام الأوكراني على ذلك بالتأكيد".

