إصابة 3 أشخاص في حادث طعن بباريس

أصيب 3 أشخاص في حادث طعن بالعاصمة الفرنسية (باريس) .

وذكرت مديرية أمن باريس - في بيان اليوم / الاثنين / - أن المشتبه به، وهو رجل يبلغ من العمر 31 عامًا ويُعتقد أنه يعاني من اضطرابات نفسية، هاجم بسكين ثلاث نساء، في محيط منطقة «بورت دو كليشي» شمال غرب باريس.

وأسفر الهجوم عن إصابة الضحايا الثلاث، حيث تم نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما وُصفت حالة إحداهن بأنها حرجة للغاية.

وذكرت الشرطة أن الحادث وقع قرابة الساعة 11 ونصف صباحًا بالتوقيت المحلي، بالقرب من ساحة «كليشي»، مشيرة إلى أن قوات الأمن تمكنت من توقيف المهاجم بسرعة في موقع الحادث.