عمار: تولي مستشارة رئاسة هيئة النيابة الإدارية إضافة جديدة لمسيرة المرأة المصرية

زارت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم، المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، لتقديم التهنئة بمناسبة توليها مهام منصبها الرفيع رئيسةً لهيئة النيابة الإدارية.



ورافق المستشارة أمل عمار خلال الزيارة الدكتورة ميادة عبد القادر وكيلة كلية الحقوق جامعة الإسكندرية و عضوة المجلس ومقررة لجنة المحافظات بالمجلس والمستشار عبد الناصر عمر، عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس وعضو المكتب الفني لمساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري.

وكان في استقبالها المستشارة إحسان الطوخي، والمستشارة فاطمة عبد العال، عضوتي المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال، مدير إدارة النيابات، والمستشارة بريهان محسن، مديرة وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، والمستشار محمد صلاح مهنا، مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم بالهيئة.



وخلال اللقاء، أعربت المستشارة أمل عمار عن خالص تهانيها للمستشارة هدى أحمد عيسى بمناسبة توليها رئاسة هيئة النيابة الإدارية، مشيدة بالدور الوطني والقضائي البارز الذي تضطلع به الهيئة في إرساء سيادة القانون وحماية المال العام ومكافحة الفساد، وما حققته من إنجازات ملموسة في مجال دعم وتمكين المرأة، باعتبارها الهيئة القضائية الأعلى تمثيلًا للمرأة بين أعضائها.

وأكدت المستشارة أمل عمار اعتزازها بما تشهده المرأة المصرية من مكتسبات غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة في ظل الدعم غير المحدود من القيادة السياسية، مشيرة إلى أن تولي المستشارة هدى أحمد عيسى رئاسة هيئة النيابة الإدارية يُعد إضافة جديدة لمسيرة المرأة المصرية في تقلد أرفع المناصب القضائية، ويعكس ما وصلت إليه المرأة المصرية من مكانة رفيعة وثقة في قدرتها على تحمل المسؤولية وتولي المناصب القيادية.

كما أعربت رئيسة المجلس القومي للمرأة عن تمنياتها للمستشارة هدى أحمد عيسى بدوام التوفيق والسداد في أداء مهام منصبها، ولهيئة النيابة الإدارية بمزيد من التقدم والنجاح في أداء رسالتها الوطنية السامية.