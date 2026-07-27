قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لأصحاب المعاشات.. البريد يكشف تفاصيل الصرف ويرد على أزمات التكدس والفكة والسيستم
رئيس الزمالك يتقدم بشكوى لـ"الأعلى للإعلام" ضد الإعلامي أمير هشام
لأول مرة.. مصر تستضيف أكبر منصة إقليمية للنقل الجوي في أفريقيا والمحيط الهندي (AFI Week 2026)
مجلس حكماء المسلمين يدين اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية وإحراق مسجد في طولكرم
كيفية سداد فاتورة التليفون الأرضي 2026 لتجنب فصل خدمة الإنترنت
هاني أبو ريدة يستقبل السفير الباكستاني في مصر
ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال ساعات على صدى البلد|سجل بياناتك هنا
صفحات ولينكات وهمية.. سقوط عصابات تنصب على المواطنين عبر السوشيال ميديا
بعد 30 سنة خدمة بياخد 8500 جنيه.. الأطباء تفجر مفاجأة بشأن الرواتب
الرئيس السيسي: تطوير الإعلام المصري يتطلب الاستعانة بالخبرات ومواكبة التكنولوجيا
تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقانون
عمار تهنئ رئيسا محكمة النقض والقضاء الأعلى بمناسبة توليهما منصبيهما الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عمار: تولي مستشارة رئاسة هيئة النيابة الإدارية إضافة جديدة لمسيرة المرأة المصرية

رئيسة المجلس القومي للمرأة تزور رئيسة هيئة النيابة الإدارية لتهنئتها بمناسبة توليها مهام منصبها
رئيسة المجلس القومي للمرأة تزور رئيسة هيئة النيابة الإدارية لتهنئتها بمناسبة توليها مهام منصبها
أمل مجدى

زارت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم، المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، لتقديم التهنئة بمناسبة توليها مهام منصبها الرفيع رئيسةً لهيئة النيابة الإدارية.


ورافق المستشارة أمل عمار خلال الزيارة  الدكتورة ميادة عبد القادر وكيلة كلية الحقوق جامعة الإسكندرية و عضوة المجلس ومقررة لجنة المحافظات بالمجلس والمستشار عبد الناصر عمر، عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس وعضو المكتب الفني لمساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري.
وكان في استقبالها المستشارة إحسان الطوخي، والمستشارة فاطمة عبد العال، عضوتي المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال، مدير إدارة النيابات، والمستشارة بريهان محسن، مديرة وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، والمستشار محمد صلاح مهنا، مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم بالهيئة. 
 

وخلال اللقاء، أعربت المستشارة أمل عمار عن خالص تهانيها للمستشارة هدى أحمد عيسى بمناسبة توليها رئاسة هيئة النيابة الإدارية، مشيدة بالدور الوطني والقضائي البارز الذي تضطلع به الهيئة في إرساء سيادة القانون وحماية المال العام ومكافحة الفساد، وما حققته من إنجازات ملموسة في مجال دعم وتمكين المرأة، باعتبارها الهيئة القضائية الأعلى تمثيلًا للمرأة بين أعضائها.
وأكدت المستشارة أمل عمار اعتزازها بما تشهده المرأة المصرية من مكتسبات غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة في ظل الدعم غير المحدود من القيادة السياسية، مشيرة إلى أن تولي المستشارة هدى أحمد عيسى رئاسة هيئة النيابة الإدارية يُعد إضافة جديدة لمسيرة المرأة المصرية في تقلد أرفع المناصب القضائية، ويعكس ما وصلت إليه المرأة المصرية من مكانة رفيعة وثقة في قدرتها على تحمل المسؤولية وتولي المناصب القيادية.
كما أعربت رئيسة المجلس القومي للمرأة عن تمنياتها للمستشارة هدى أحمد عيسى بدوام التوفيق والسداد في أداء مهام منصبها، ولهيئة النيابة الإدارية بمزيد من التقدم والنجاح في أداء رسالتها الوطنية السامية.

القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة المرأة المرأة المصرية أمل عمار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 اليوم .. توضيح عاجل الآن

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد خلال ساعات|سجل الآن

نتيجة الثانوية العامة 2026

ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال ساعات على صدى البلد|سجل بياناتك هنا

الثانوية العامة

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 الخميس المقبل.. مفاجأة للطلاب

نتيجة الثانوية العامة 2026

بلوجر تثير الجدل: نتيجة الثانوية العامة ظهرت لابني.. والتعليم تنفي وتحذر|القصة كاملة

أسعار الدواجن

البانيه بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

الذهب

لو معاك فلوس الحق اشتري ذهب.. الشعبة تفجر مفاجأة

امين عمر

صدمة وذهول ومليون رسالة وتعليق.. أمين عمر يكشف كواليس حواره مع حكم مباراة مصر والأرجنتين

ترشيحاتنا

منتخبي الناشئين والناشئات

عمرو مصيلحي يدعم منتخبي الناشئين والناشئات على هامش تصفيات الأفروباسكت

محمد عامر

محمد عامر يفوز ببرونزية سلاح السيف ببطولة العالم بهونج كونج

الزمالك

خالد الغندور: جمهور الزمالك "البطل الحقيقي".. والكيانات أكبر من الأفراد

بالصور

سلاف فواخرجي تتألق في أحدث جلسة تصوير

سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي

طريقة عمل سلطة التين بالأفوكادو والمانجو

سلطة الصيف بـ التين بالأفوكادو والمانجو
سلطة الصيف بـ التين بالأفوكادو والمانجو
سلطة الصيف بـ التين بالأفوكادو والمانجو

بفستان مكشوف.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالتها

بفستان مكشوف.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالتها
بفستان مكشوف.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالتها
بفستان مكشوف.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالتها

يوفر 6 آلاف فرصة.. وزير العمل ومحافظ الشرقية يفتتحان ملتقى تشغيل بجامعة الزقازيق

وزير العمل
وزير العمل
وزير العمل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد