قفشته في جناين الملاحة.. التفاصيل الكاملة لأزمة سيدة الإسماعيلية بعد نشرها فيديوهات ضبط زوجها برفقة فتيات

انتشرت خلال الساعات الماضية مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لسيدة ضبطت فيها زوجها برفقة عدد من الفتيات داخل منطقة "جناين الملاحة"، وهو ما أثار حالة كبيرة من الجدل في محافظة الاسماعيلية، قبل أن يعلن المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية تضامنه معها وتقديم الدعم القانوني والنفسي لها ولابنتيها.

وقامت الزوجة بتصوير زوجها والفتيات وخلال هذه اللحظة تم الاعتداء المتبادل بين الأطراف ، في محاولة للزوج لتهدئة الزوجة، ونشرت مقاطع الفيديو على صفحتها الشخصية.

تفاصيل واقعة ضبط سيدة لزوجها بالإسماعيلية

وقالت السيدة، في منشور مطول عبر حسابها، إنها حاولت الاتصال بالشرطة أكثر من مرة عقب مشاهدتها زوجها ومن معه، إلا أنها لم تتلق استجابة، وهو ما دفعها إلى تصوير الواقعة، موضحة أن الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو جميعهم متزوجون ولديهم أبناء، بحسب روايتها.

وأضافت أنها عاشت، على حد وصفها، سنوات من المعاناة بسبب تعرضها للضرب والتهديد، مؤكدة أنها حاولت الحصول على الطلاق منذ نحو عامين، إلا أن زوجها كان يرفض، ويهددها بحرمانها من أطفالها وإيذائها إذا لجأت إلى القضاء.

التفاصيل الكاملة لأزمة سيدة الإسماعيلية بعد نشرها فيديوهات ضبط زوجها برفقة فتيات

زواج عرفي يوم الولادة

وروت تفاصيل قالت إنها كانت من أصعب لحظات حياتها، مشيرة إلى أنها اكتشفت ليلة ولادتها أن زوجها أبرم زواجًا عرفيًا من سيدة أخرى، قبل دقائق من وضع مولودها، مؤكدة أنها سامحته حينها بعد تدخل مقربين منه وتعهد بعدم تكرار الأمر، حفاظًا على استقرار الأسرة.

وتابعت أن الخلافات استمرت، وأنها اكتشفت لاحقًا استمرار علاقة زوجها بالسيدة نفسها، مدعية أنه كان يتردد على شقة تستأجرها برفقة آخرين، وأنها تعرضت للإهانة والاعتداء، واضطرت إلى مغادرة منزل الزوجية، قبل أن تتمكن من استعادة أطفالها عبر الإجراءات القانونية.

التنازل عن حكم قضائي بعد وعود بالإصلاح

وأكدت السيدة أنها حصلت على حكم قضائي ضد زوجها، ثم تنازلت عنه بعد وعود بالإصلاح، إلا أنه – وفق روايتها – هجرها وأطفالها، ورفض تطليقها، بينما استمرت الخلافات بينهما، لتنتهي بقيامها بتصوير الفيديوهات التي قالت إنها تمثل دليلًا على عدم أمانته الزوجية.

واختتمت السيدة منشورها بالتأكيد على أنها لا تستهدف التشهير بأحد، وإنما تسعى للحصول على حقوقها وحقوق بناتها، معربة عن ثقتها في أن القضاء سينصفها، قائلة: "حسبي الله ونعم الوكيل، وعند الله تجتمع الخصوم".

تجدر الإشارة إلى أن ما ورد في تصريحات السيدة يعبر عن روايتها للأحداث، ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي أو رد من الزوج أو الجهات المعنية بشأن ما تضمنته تلك الاتهامات، كما لم يثبت صحتها بحكم قضائي نهائي.

التفاصيل الكاملة لأزمة سيدة الإسماعيلية بعد نشرها فيديوهات ضبط زوجها برفقة فتيات

القومي للمرأة بالإسماعيلية يعلن مساندة الزوجة

من جانبها، أكدت لبنى ذكي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسماعيلية، تضامنها الكامل مع السيدة هبة، صاحبة الواقعة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي ظهرت في مقطع فيديو أثناء ضبط زوجها برفقة عدد من الفتيات بمنطقة جناين الملاحة بالإسماعيلية.

وقالت لبنى ذكي إن المجلس القومي للمرأة يقف إلى جانب كل سيدة تتعرض لأزمة أو انتهاك يمس استقرارها النفسي أو الأسري، مشيرة إلى أنه سيتم تقديم كافة أوجه الدعم المعنوي والنفسي اللازمة لهبة وبناتها، إلى جانب توفير المساندة القانونية والإرشاد اللازم لمساعدتها في اتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل لها الحصول على كامل حقوقها وفقًا للقانون.

الحفاظ على كيان الأسرة

وأضافت أن المجلس يولي اهتمامًا بالغًا بالحفاظ على كيان الأسرة وحماية المرأة والأطفال، مؤكدًا أن تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمتضررات يأتي على رأس أولويات المجلس، خاصة في القضايا التي تترك آثارًا نفسية عميقة على الزوجة والأبناء.

وشددت رئيسة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية على أن الدولة المصرية توفر العديد من الآليات القانونية والمؤسسية لحماية المرأة، داعية كل سيدة تتعرض لأي شكل من أشكال الضرر إلى اللجوء للجهات المختصة للحصول على الدعم والمساندة.

وأكدت أن المجلس سيظل داعمًا لهبة وبناتها خلال هذه المرحلة، بما يضمن الحفاظ على حقوقهن القانونية وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي اللازم، في إطار الدور الذي يقوم به المجلس في حماية وتمكين المرأة المصرية.