المصري يعلن التعاقد مع المغربي عبد الله الزياني لمدة 4 مواسم

أعلن النادي المصري البورسعيدي تعاقده رسميًا مع اللاعب المغربي عبد الله الزياني، قادمًا من صفوف الدفاع الحسني الجديدي، بعقد يمتد لمدة أربعة مواسم، وذلك ضمن تدعيمات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية استعدادًا للموسم الجديد.

ويبلغ الزياني من العمر 23 عامًا، ويجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر، كما يُعد من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة المغربية، حيث يعول عليه الجهاز الفني في إضافة قوة هجومية للفريق خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي الصفقة في إطار خطة إدارة المصري لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم المقبل وقبل انطلاق صافرة الدوري المصري.