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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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رواتب تصل إلى 40 ألف جنيه.. مشروع الضبعة يعيد رسم خريطة التوظيف في مصر

رواتب تصل 40 ألف جنيه.. مشروع الضبعة يعيد رسم خريطة التوظيف في مصر
رواتب تصل 40 ألف جنيه.. مشروع الضبعة يعيد رسم خريطة التوظيف في مصر
إسراء عبدالمطلب

 أعلن وزير العمل حسن رداد عن توفير 2300 فرصة عمل جديدة للشباب بالتعاون مع شركة "تريست روسيم" الروسية، إحدى الشركات المنفذة لمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، برواتب تصل إلى 40 ألف جنيه شهريًا وفقًا للخبرة ونتائج الاختبارات في خطوة جديدة لدعم سوق العمل وتوفير فرص عمل جديدة داخل المشروعات القومية.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لربط المشروعات القومية ببرامج التشغيل، والاستفادة من حجم الاستثمارات الضخمة التي تشهدها تلك المشروعات في خلق فرص عمل مباشرة للشباب، خاصة في المهن الفنية والحرفية التي تشهد طلبًا متزايدًا.

محطة الضبعة.. مشروع قومي يوفر آلاف الوظائف

يعد مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية أحد أكبر المشروعات الاستراتيجية التي تنفذها الدولة المصرية، ولا تقتصر أهميته على إنتاج الكهرباء، بل يمتد تأثيره إلى دعم الاقتصاد الوطني، ونقل التكنولوجيا، وتأهيل العمالة المصرية، وخلق فرص عمل مستدامة في مختلف التخصصات.

وأكد وزير العمل أن الوزارة تواصل التنسيق مع الشركات العاملة بالمشروع لتوفير فرص عمل لائقة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم التشغيل وخفض معدلات البطالة، وتعظيم الاستفادة من المشروعات القومية في توفير وظائف للشباب.

تفاصيل الـ2300 فرصة عمل

وأوضح الوزير أن الوظائف المطروحة تشمل عددًا من التخصصات الفنية والعمالية التي يحتاج إليها المشروع خلال المرحلة الحالية، وجاء توزيعها كالتالي:

-300 فرصة لوظيفة لحام كهرباء – أرجون – CO2.

-500 فرصة لفني تركيبات هياكل معدنية.

-500 فرصة لعامل مساعد.

-500 فرصة لحداد مسلح.

-500 فرصة لعامل خرسانة.

وتستهدف هذه الوظائف أصحاب الخبرات في المجالات الفنية، إلى جانب إتاحة فرص لعدد من العمالة المساعدة، بما يفتح المجال أمام شريحة واسعة من الباحثين عن العمل.

رواتب تصل إلى 40 ألف جنيه

من أبرز ما يميز الوظائف الجديدة، بحسب وزارة العمل، أن الرواتب قد تصل إلى 40 ألف جنيه شهريًا، وفقًا لخبرة المتقدم ونتائج اختبارات القبول التي تجريها الشركة.

ولا تقتصر المزايا على الراتب فقط، إذ يحصل المقبولون على حزمة من المزايا تشمل:

-توفير ثلاث وجبات يوميًا.

-إقامة كاملة طوال فترة العمل.

-تأمين اجتماعي.

-تأمين صحي.

-وسيلة انتقال من وإلى موقع المشروع.

ويرى متخصصون في سوق العمل أن هذه المزايا تجعل الوظائف المطروحة من بين أفضل الفرص المتاحة حاليًا في قطاع التشييد والإنشاءات والمشروعات الكبرى.

مواعيد ومكان الاختبارات

أعلنت شركة "تريست روسيم" أن اختبارات القبول تُجرى بشكل أسبوعي من الأحد إلى الخميس، بداية من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا.

وتقام الاختبارات في مقر الشركة بجوار كافيتريا الساحل الشمالي بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح.

وخصصت الشركة أرقامًا للتواصل والاستفسار، بهدف الرد على أسئلة الراغبين في التقدم ومعرفة تفاصيل الوظائف وإجراءات الاختبارات.

المستندات المطلوبة بعد القبول

أوضحت وزارة العمل أن استكمال إجراءات التعيين يتطلب تقديم عدد من المستندات الرسمية بعد اجتياز الاختبارات، وهي:

-شهادة الميلاد.

-كعب العمل.

-برنت تأميني يفيد بعدم التأمين على المتقدم.

-صورة بطاقة الرقم القومي.

-شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

-صحيفة الحالة الجنائية (فيش وتشبيه).

-8 صور شخصية.

-نموذج 111 جند.

-شهادة قياس المهارة.

وأكدت الوزارة أن استيفاء هذه الأوراق شرط أساسي لاستكمال إجراءات التعيين.

كيف يمكن التقديم؟

دعت وزارة العمل الشباب الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف إلى سرعة التسجيل عبر الرابط الإلكتروني الذي أعلنته الوزارة، تمهيدًا لتحديد موعد الاختبارات، مشيرة إلى أن الاختيار سيتم وفقًا للكفاءة الفنية ونتائج الاختبارات العملية.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للاختبارات، وإحضار ما يثبت الخبرة بالنسبة للوظائف التي تتطلب مهارات فنية متخصصة، بما يزيد من فرص القبول.

فرص العمل بالمشروعات القومية

خلال السنوات الأخيرة، أصبحت المشروعات القومية أحد أهم مصادر توفير فرص العمل في مصر، سواء في قطاعات البناء والتشييد أو الطاقة أو النقل والصناعة، وهو ما انعكس على زيادة الطلب على العمالة الفنية المدربة.

يأتي مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية في مقدمة هذه المشروعات، إذ يوفر فرصًا متنوعة للمهندسين والفنيين والعمال، إلى جانب إسهامه في تدريب الكوادر المصرية على أحدث التقنيات المستخدمة في مجال الطاقة النووية، بما يدعم خطط الدولة لبناء قاعدة صناعية وفنية مؤهلة للمستقبل.

خطوة لدعم التشغيل

يمثل الإعلان عن 2300 فرصة عمل جديدة بمشروع محطة الضبعة دفعة جديدة لجهود الدولة في خفض معدلات البطالة، خاصة مع توفير رواتب تنافسية ومزايا اجتماعية وصحية للعاملين.

ومع استمرار تنفيذ المشروع بمراحله المختلفة، يتوقع أن يظل أحد أكبر المشروعات القادرة على استيعاب المزيد من العمالة خلال الفترة المقبلة، بما يعزز دور المشروعات القومية في تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب المصري.

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