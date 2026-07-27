2300 فرصة عمل جديدة بمشروع محطة الضبعة.. التخصصات ورابط التقديم

أعلن وزير العمل حسن رداد، اليوم الاثنين، عن توفير 2300 فرصة عمل جديدة للشباب بالتعاون مع شركة "تريست روسيم" الروسية، إحدى الشركات العاملة بمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتوفير فرص عمل لائقة بالمشروعات القومية الكبرى، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم التشغيل وخفض معدلات البطالة.

وأوضح الوزير أن الفرص المتاحة تشمل 300 فرصة لوظيفة لحام "كهرباء – أرجون – CO2"، و500 فرصة لفني تركيبات هياكل معدنية، و500 فرصة لعامل مساعد، و500 فرصة لحداد مسلح، و500 فرصة لعامل خرسانة، مشيرًا إلى أن الرواتب تصل إلى 40 ألف جنيه وفقًا للخبرة ونتائج الاختبارات، إلى جانب توفير ثلاث وجبات يوميًا، والإقامة، والتأمين الاجتماعي والتأمين الصحي، ووسيلة انتقال من وإلى موقع العمل.

وأضاف الوزير أن شركة "تريست روسيم" حددت مواعيد الاختبارات من الأحد إلى الخميس،كل اسبوع من الساعة الثامنة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، بمكتب الشركة بجوار كافيتريا الساحل الشمالي بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح، موضحًا أنه يمكن للراغبين في الاستفسار التواصل مع على الأرقام التالية 01029951811 ، 01040988442...كما دعا وزير العمل الشباب الراغبين في الالتحاق بهذه الفرص إلى سرعة التسجيل من خلال الرابط: https://egyres.manpower.gov.eg/ مؤكدًا أن المستندات المطلوبة بعد اجتياز الاختبارات تشمل شهادة الميلاد، وكعب العمل، وبرنتًا تأمينيًا يفيد بعدم التأمين على المتقدم، وصورة بطاقة الرقم القومي، وشهادة التجنيد، وصحيفة الحالة الجنائية "فيش جنائي"، وعدد 8 صور شخصية، ونموذج 111 جند، وشهادة قياس المهارة..