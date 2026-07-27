الاحتلال يقتحم معهد التدريب التقني بقلنديا شمال القدس ويحتجز العاملين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، معهد قلنديا للتدريب التقني في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وذكرت محافظة القدس، أن قوات الاحتلال اقتحمت المعهد، وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع، واحتجزت المعلمين والاداريين والعاملين داخل احدى قاعاته.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتلت كذلك سطح مبنى اللجنة الشعبية في المخيم.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المخيم الليلة الماضية، وانتشرت في عدد من أحيائه، وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة في شارع المعهد، ما أدى إلى اندلاع النيران في الأشجار المعمرة.

من جهة أخرى، أقدم الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وصباح اليوم الاثنين، على التخريب والتجريف والهدم والحصار للفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

نفذ المحتلون عمليات هدم واقتحامات واسعة طالت عدة محافظات، ترافقت مع حملة اعتقالات ومداهمات للمنازل، بالتزامن مع اعتداءات متواصلة نفذها المستوطنون بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم.