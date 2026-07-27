600 ضباط ودبلوماسي إسرائيلي يحذرون ترامب من الإرهاب في الضفة

وفق ما ذكر مصدر إسرائيلي، فقد أقدم عدد كبير من كبار ضباط الاحتياط وأمنيون ودبلوماسيون سابقون ، على توجيه رسالة لترامب بشأن الضفة الغربية المحتلة، حذروا فيها ترامب من تصاعد الإرهاب اليهودي بها.

ووجه نحو 600 مسؤول إسرائيلي سابق رفيع المستوى ، رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل اجتماعه مع بنيامين نتنياهو، محذرين من "نشاط إرهابي يقوم به المستوطنون" في الضفة الغربية.

وقال الموقعون، المنضوون تحت مظلة منظمة "قادة أمن إسرائيل"، وهم مسؤولون سابقون رفيعو المستوى في الجيش الإسرائيلي والموساد والشاباك ووزارة الخارجية، إن موجة العنف المتزايدة قد تكون "أكثر تدميرا" من هجمات حماس في 7 أكتوبر وتداعياتها.

وأرسلت الرسالة إلى البيت الأبيض وإلى عدد من المسؤولين الأمريكيين، بينهم جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، حيث دعا الموقعون ترامب إلى التدخل المباشر واستخدام نفوذه للضغط على حكومة نتنياهو لوقف هذا التصعيد. وجاء في الرسالة: "أنت وحدك من يستطيع منع هذه الكارثة. نأمل أن تنقل رسالة قوية وواضحة".