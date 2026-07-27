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طفرة جديدة للصادرات الغذائية المصرية.. 3.77 مليار دولار بنمو 10.5%
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

طفرة جديدة للصادرات الغذائية المصرية.. 3.77 مليار دولار بنمو 10.5%

صادرات
صادرات
ولاء عبد الكريم

حققت صادرات الصناعات الغذائية المصرية أعلى قيمة نصف سنوية في تاريخها، بعدما سجلت 3.771 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، بنمو 10.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبزيادة بلغت 357 مليون دولار، وفقًا لبيانات المجلس التصديري للصناعات الغذائية.


وأوضح المجلس، في بيان صادر اليوم الإثنين، أن هذا الأداء يعكس تنامي القدرة التنافسية للمنتجات الغذائية المصرية، ونجاح الشركات في التوسع داخل الأسواق الخارجية، مدعومة بتنوع القاعدة الإنتاجية وارتفاع القيمة المضافة للعديد من المنتجات، إلى جانب جهود فتح أسواق تصديرية جديدة.
 

وأشار البيان إلى أن الربع الثاني من العام سجل أداءً أقوى، إذ بلغت الصادرات خلاله 2.007 مليار دولار مقابل 1.773 مليار دولار في الفترة المقابلة من 2025، بنمو 13.2%، ليستحوذ وحده على نحو 53% من إجمالي صادرات النصف الأول، كما أسهم بنحو 66% من إجمالي الزيادة المحققة خلال الفترة.
 

الأسواق المستوردة 

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، حافظت الدول العربية على صدارة الأسواق المستوردة بقيمة صادرات بلغت 1.737 مليار دولار، فيما سجل الاتحاد الأوروبي أعلى معدل نمو بين المجموعات الدولية الرئيسية بنسبة 15.4% لتصل الصادرات إليه إلى 852 مليون دولار، بينما ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة إلى 255 مليون دولار بنمو 9.5%، في حين استقرت صادرات أفريقيا غير العربية عند 252 مليون دولار.


وأكد المجلس أن 108 أسواق حول العالم حققت نموًا في وارداتها من الصناعات الغذائية المصرية، بما يعكس اتساع قاعدة الأسواق المستقبلة للصادرات، وعدم اعتماد النمو على عدد محدود من الدول.


وفي قائمة أكبر الأسواق المستوردة، جاءت السعودية في المركز الأول بقيمة 308 ملايين دولار بنمو 18%، تلتها الولايات المتحدة بـ255 مليون دولار، ثم الأردن وهولندا بقيمة 166 مليون دولار لكل منهما، فيما سجلت إسبانيا أعلى معدل نمو بين الأسواق الرئيسية بنسبة 94% لتصل الصادرات إليها إلى 149 مليون دولار.


وعلى صعيد السلع، تصدرت الفراولة المجمدة قائمة الصادرات بقيمة 489 مليون دولار، تلتها مركزات صناعة المشروبات الغازية بـ306 ملايين دولار، ثم زيوت الطعام بـ230 مليون دولار، بينما سجلت الشيكولاتة أكبر زيادة في القيمة، بعدما قفزت صادراتها إلى 229 مليون دولار بنمو 125%.
 

تحليل الأسواق 

وكشف تحليل الأسواق المحركة للنمو أن إسبانيا جاءت في مقدمة الأسواق الأكثر مساهمة في زيادة الصادرات بإجمالي 72 مليون دولار، تلتها السعودية بـ47 مليون دولار، ثم فلسطين بـ36 مليون دولار، والأردن بـ32 مليون دولار، والصين بـ30 مليون دولار، مدفوعة بارتفاع صادرات الزيوت الغذائية والشيكولاتة والفراولة المجمدة ومنتجات القيمة المضافة.


كما أظهر تحليل السلع المحركة للنمو أن الشيكولاتة تصدرت المنتجات الأكثر مساهمة في زيادة الصادرات بقيمة 127 مليون دولار، تلتها زيوت الطعام بـ48 مليون دولار، والفراولة المجمدة بـ35 مليون دولار، ثم الشحوم والدهون والملح بزيادة بلغت 34 مليون دولار لكل منهما، وهي سلع مثلت نحو 55% من إجمالي نمو الصادرات السلعية خلال الفترة.


وقال محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن النتائج الإيجابية للنصف الأول من عام 2026 تؤكد تنامي القدرة التنافسية للمنتجات المصرية ونجاح جهود تنويع الأسواق والمنتجات التصديرية، بما يعزز استدامة النمو ويقلل الاعتماد على أسواق أو سلع محددة.


وأضاف أن المجلس سيواصل تنفيذ برامجه لدعم الشركات المصدرة، وتوسيع قاعدة المصدرين، وتعزيز النفاذ إلى الأسواق ذات الأولوية، خاصة الأسواق الأفريقية والأسواق الواعدة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات غير البترولية وتعزيز موارد النقد الأجنبي.

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