اتحاد الكرة: الكاف لم يرفض مقترح زيادة عدد أندية دوري الأبطال.. وتطبيقه يبدأ الموسم المقبل

أكد مصطفى عزام، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لم يرفض المقترح المصري الخاص بزيادة عدد الأندية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن الملف لا يزال قيد الدراسة تمهيدًا لإمكانية تطبيقه بداية من الموسم المقبل.

وقال مصطفى عزام، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة CBC: "تلقيت توجيهًا من المهندس هاني أبو ريدة بمخاطبة الكاف لطلب زيادة عدد الأندية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا، وأنا من قمت بصياغة الخطاب وإرساله".

وأضاف: "خلال أيام تلقينا خطابًا من الكاف يؤكد استلام المقترح، وأن هناك بعض الأمور اللوجستية التي تتم دراستها، ولم يتم رفض الطلب، بل سيتم بحث إمكانية تنفيذه بداية من الموسم المقبل".

وتابع: "الكاف أبلغنا رسميًا بعدم زيادة عدد الأندية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم الحالي، على أن تتم دراسة تطبيق المقترح اعتبارًا من الموسم المقبل".

واختتم عزام تصريحاته قائلًا: "أعلنا عن إرسال الخطاب حتى يكون الرأي العام على علم بما قمنا به، خاصة أن الكاف مقره في مصر ويتابع وسائل الإعلام، وحتى لا يتم وضع الطلب في الأدراج دون مناقشته أو النظر فيه".