وزير الخارجية يؤكد مجددًا تضامن مصر الكامل مع الكويت وإدانتها لكافة الاعتداءات غير المبررة

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي مجددًا تضامن مصر الكامل مع دولة الكويت الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعبًا، وإدانتها لكافة الاعتداءات غير المبررة التي تستهدف أمنها واستقرارها وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة لخفض التصعيد واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

ونقل الوزير عبدالعاطي تحيات وتقدير السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وإلى سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولي عهد دولة الكويت.

كما تناول الاتصال الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد، حيث شدد الوزير عبدالعاطي على أهمية الوقف الفوري لكافة الأعمال العسكرية والتصعيدية، والعودة إلى مسار التفاوض، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية؛ بما يسهم في احتواء التوترات المتصاعدة والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وأكد وزير الخارجية أهمية الحفاظ على أمن الخليج واستقراره باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأهمية الالتزام بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وأطلع نظيره الكويتي على الاتصالات المكثفة التي تجريها مصر بالتعاون مع عدد من الشركاء الإقليميين والدوليين؛ بهدف الدفع نحو التهدئة وخفض التصعيد، مؤكدًا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، واستمرار متابعة تطورات الموقف ودعم كافة الجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جانبه.. ثمن وزير الخارجية الكويتي الحرص المصري على التشاور المستمر مع الأشقاء في الكويت، والموقف المصري الحازم ضد الاعتداءات الموجهة للكويت.