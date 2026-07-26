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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هاني حتحوت يكشف دعم هاني أبو ريدة للأندية في الحصول على الرخصة الأفريقية

هاني حتحوت
هاني حتحوت
عبدالله هشام

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن دعم هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، للزمالك للحصول على الرخصة الأفريقية والمشاركة بدوري الأبطال.

وقال حتحوت عبر حسابه الشخصي بفيس بوك: الحقيقة، المهندس هاني أبو ريدة أكمل المهمة على أكمل وجه، إن تمت، دعم الزمالك في إجراءات الحصول على الرخصة. لم يجامل؛ دعم الزمالك بمعنى إن لجنة التراخيص نفسها كانت بتخاطب الزمالك يوميًا: «خلي بالكم، في ورق ناقص. خلي بالكم، في قضية مش خلصانة، خلي بالكم، في ديون لاعبين مصريين لسه منتهتش. خلي بالكم، في القضايا بتاعة الديون بتاعة الضرائب والتأمينات»

وواصل : الزمالك، مع كل واحدة، كان بيقدم: خلصنا القضية دي، فرجاني ساسي اتسوى، إبراهيم نداي أخيرًا وافق، ألكسندريا الأوكراني، قبل عمر فرج، حصل صلاح مصدق، تم، أربعة لاعبين مصريين ادفعوا، الضرائب مجدولة، اتحاد الكرة مجدول، التأمينات مجدولة. فما دام إنت مجدول، فبتقدم الورق، شكرًا.

وأكمل: لجنة التراخيص كمان بتساعد الزمالك في إنه: لازم تخلص، ده كان دعم. وطبعًا فكرة مد المهلة بتاعة الأندية الأفريقية، دي مش بس للزمالك على فكرة، هي للزمالك ولأندية أخرى. وللاتحاد الأفريقي  مش أول مرة يمد؛ علشان بتكون البطولات الأفريقية لسه ما بدأتش

ووأردف : طلب زيادة الأندية، إن تمت، فالأهلي كمان هيكون المهندس هاني أبو ريدة ساعده بقوة، وطبقنا اللائحة؛ زد اللي راح، ما هو وصيف الكأس

واختتم حتحوت تصريحاته قائلا : سيراميكا كمان هيكون شارك، فزودنا أندية، وسيراميكا ساعتها هيكون راح إلى الكونفدرالية. فهتبقى، ، مهمة ناجحة جدًا على كل المستويات، وكل واحد مبسوط بيها 

الزمالك الأهلي الدوري المصري هاني أبوريدة دوري أبطال أفريقيا

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