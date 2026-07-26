3 أزمات تواجه الزمالك قبل حسم التعاقد مع الصربي رازوفيتش

دخل نادي الزمالك في انقسام حول هوية المدير الفني الجديد للفريق بعد الاتفاق مع الصربي رازوفيتش لتولى المهمة خلفا لـ معتمد جمال الذي حقق لقب بطولة الدوري المصري الموسم المنصرم.

وتتمثل أزمة الزمالك قبل الإعلان الرسمي عن تعيين رازوفيتش في القيمة المالية للصفقة في الوقت الذي يعاني فيه النادي من ازمة مالية حادة بعد تسديد مستحقات مالية لـ 20 قضية مختلفه وبالعملة الصعبة

ويرغب نادي الزمالك في تسديد المستحقات المالية للاعبين خلال الفترة الحالية لإعادة التركيز لغرفة ملابس الفريق والبدأ في فترة الإعداد استعدادا لموسم قوي بالمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا

ويميل حسين لبيب رئيس نادي الزمالك نحو استمرار معتمد جمال نظرا لخباراته مع الفريق وتحقيقه لقب بطولة الدوري في ظل الظروف الصعبة التي مر بها النادي الفترة الماضية.

وتشكيل الطلبات المالية الخاصة بـ رازوفيتش أزمة كبيرة لنادي الزمالك حيث طلب الصربي الحصول على قيمة مستحقاته المالية مقدما في الوقت الذي يحاول فيه النادي تحسين وضعه المالي بعد سداد مستحقات مالية ضخمة

ازمة التعاقد مع رازوفيتش تتمثل أيضا في تمسكه بالجهاز الفني المعاون الأجنبي الخاص به وهو ما يشكل عبئ مالي جديد على خزينة النادي وبالعملة الصعبة التي قد يصعب توفيرها خلال الفترة الحالية