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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كواليس حسم الزمالك للرخصة الإفريقية وسر تدخل أبوريدة

الزمالك
الزمالك
عبدالله هشام

وجه الإعلامي أمير هشام التهنئة لمجلس إدارة نادي الزمالك وجماهيره عقب النجاح رسميًا في إغلاق ملف "الرخصة الإفريقية"، مشيرًا إلى أن مشاركة الفريق الأبيض في النسخة المقبلة من دوري أبطال إفريقيا هي حقه الطبيعي بصفته بطلاً للدوري المصري الممتاز.

وأوضح أمير هشام، خلال برنامجه "مودرن سبورتس" المذاع عبر شاشة قناة "Modern MTI" الفضائية، أن اعتماد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) للرخصة يُنهي حالة الجدل بشكل كامل، معلقًا: “مشاركة الزمالك في دوري الأبطال أصبحت رسمية بعد اعتماد الرخصة من الكاف والاتحاد المصري، ولا مجال للتشكيك مطلقًا في هذا الأمر.. الموضوع حُسم وانتهى تمامًا.”

وأضاف هشام أن نادي الزمالك يستحق الحصول على الرخصة بعد أن نجح في تسوية كافة القضايا المالية المعلقة، وهو ما ظهر جليًا من خلال تصريحات أعضاء مجلس الإدارة والبيان الرسمي للنادي الذي أوضح حجم الصعوبات واستيفاء جميع معايير لجنة التراخيص.

وتابع: "طالما حصل الزمالك على الرخصة وتم اعتمادها، يجب تقديم الإشادة لمجلس الإدارة. التواجد في دوري الأبطال حق أصيل لبطل الدوري، ولم يسبق لأحد أن أراد سلب هذا الحق، لكن اللوائح كانت حاسمة وهو ما دفع النادي للتحرك السريع وإنهاء الأزمات."

وكشف عن دور تمديد المهلة الزمنية من جانب "الكاف" في إنقاذ موقف النادي، مؤكدًا أن المهلة إلى جانب الدعم والمساعدة الكبيرة من المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ساهما في إنهاء الزمالك لجميع قضاياه المعلقة وإرسال المستندات قبل ساعات قليلة من غلق باب التقديم.

واختتم حديثه موضحًا: "الزمالك قدم المستندات والدلائل الكافية التي تثبت تحويل المستحقات المالية لجميع الأطراف المعنية، وبناءً عليه قامت لجنة التراخيص باتخاذ قرارها الرسمي باعتماد رخصة النادي الإفريقية."

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