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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير هشام يُفجّر مفاجأة : عضو مجلس الزمالك سدّد 800 ألف دولار من ماله الخاص للحصول على الرخصة الإفريقية

امير هشام
امير هشام
علا محمد

أكد الإعلامي أمير هشام أن نادي الزمالك نجح في توفير الأموال اللازمة، بدعم من عدد من رجال الأعمال المحبين للنادي، من أجل إنهاء القضايا العالقة والحصول على الرخصة الإفريقية.

وقال، خلال برنامجه "مودرن سبورتس" المذاع عبر شاشة قناة Modern MTI، إن حسين السيد، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، يعمل في صمت ولا يسعى إلى الظهور الإعلامي، مؤكدًا أنه يعشق النادي بالأفعال لا بالأقوال.

وأضاف أن حسين السيد، منذ انضمامه إلى مجلس إدارة الزمالك قبل نحو ثلاثة أعوام، أنفق من ماله الخاص أكثر من مليوني دولار، كما قام بسداد 800 ألف دولار لنادي أوليكساندريا الأوكراني، الخاصة بصفقة انتقال اللاعب خوان بيزيرا، من أمواله الخاصة.

وتابع أن حسين السيد لا يسعى إلى تحقيق مكاسب إعلامية أو الترشح للانتخابات، وإنما يعمل بدافع حبه للزمالك، مشيرًا إلى أن تدخله جاء بهدف إنهاء الأزمة سريعًا، سواء استرد هذه الأموال لاحقًا أم لا.

واختتم أمير هشام تصريحاته مؤكدًا أن حسين السيد يستحق الشكر والتقدير على ما يقدمه مؤخرًا لخدمة نادي الزمالك، ودوره في المساهمة بحل عدد من الأزمات التي واجهت النادي.

الإعلامي أمير هشام أمير هشام الزمالك حسين السيد بيزيرا

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