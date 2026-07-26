حقيقة مُجاملة الزمالك في الرخصة الإفريقية.. السر في 7 ملايين دولار

أكد الناقد الرياضي محمود فؤاد أن حصول نادي الزمالك على الرخصة الإفريقية جاء بعد استيفاء جميع الاشتراطات المطلوبة، نافيًا ما تردد بشأن وجود أي مجاملات في هذا الملف، مشيرًا إلى أن النادي قدم كافة المستندات والوثائق اللازمة وفقًا للوائح المعمول بها.

قال فؤاد، خلال لقاء مع الإعلامي إيهاب الكومي ببرنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، إن مجلس إدارة الزمالك، رغم ما تعرض له من انتقادات خلال الفترة الماضية، نجح في تحقيق إنجاز مهم يتمثل في إنهاء عدد كبير من القضايا الدولية التي كانت تهدد النادي، موضحًا أن الإدارة تمكنت من تسوية ملفات بلغت قيمتها نحو 7 ملايين دولار، فيما لا تزال هناك قضايا متبقية تقدر بنحو 3 ملايين و200 ألف دولار.

وأضاف أن توفير المبلغ اللازم لتسوية تلك القضايا جاء من خلال مساهمات رجال أعمال من أبناء النادي، إلى جانب تبرعات من محبي الزمالك، فضلًا عن قروض حسنة قدمها أعضاء بمجلس الإدارة وعدد من الداعمين، وهو ما ساهم في إنهاء الجزء الأكبر من أزمة إيقاف القيد.

وأشار فؤاد إلى أنه كان واثقًا منذ البداية في قدرة الزمالك على تجاوز أزمة الرخصة الإفريقية، مؤكدًا أن مجلس الإدارة واصل العمل حتى الساعات الأخيرة من أجل استكمال جميع المتطلبات والحصول على الرخصة التي تتيح للفريق المشاركة في دوري أبطال إفريقيا.

واختتم الناقد الرياضي تصريحاته بالتأكيد على أن سداد 7 ملايين دولار لحل جانب كبير من أزمة إيقاف القيد يمثل خطوة مهمة في طريق استقرار النادي، معتبرًا أن ما تحقق يعكس حجم الجهود التي بُذلت لإنهاء واحدة من أكثر الملفات تعقيدًا داخل الزمالك خلال السنوات الأخيرة.