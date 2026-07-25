أسعار السلع اليوم.. انخفاضات مفاجئة وزيادة في أسعار 10 سلع

شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم السبت 25 يوليو 2026، تحركات متباينة بين الارتفاع والانخفاض، حيث سجلت 10 سلع زيادات في أسعارها، مقابل انخفاض أسعار 9 سلع، بينما استقرت أسعار بعض السلع الأخرى، وكان أكبر انخفاض اليوم من نصيب شاي ليبتون 40 جرامًا، الذي تراجع بنحو 9.13 جنيه، يليه المكرونة المعبأة وزن 400 جرام بانخفاض 6.67 جنيه، بينما سجلت أسعار الشاي ارتفاعًا بقيمة 4.75 جنيه للكيلو، ليكون بذلك أكبر ارتفاع بين السلع التي شهدت زيادة اليوم.

أسعار البيض اليوم

بلغ متوسط سعر كرتونة البيض نحو 102.95 جنيه، بارتفاع 1.11 جنيه.

وسجل متوسط سعر البيضة البيضاء نحو 4.45 جنيه، بارتفاع 0.12 جنيه.

وبلغ متوسط سعر البيضة الحمراء نحو 4.53 جنيه، بزيادة 0.11 جنيه.

وسجل سعر كرتونة البيض البلدي، التي تضم 30 بيضة، نحو 129.44 جنيه، بزيادة 1.47 جنيه.

وبلغ متوسط سعر البيضة البلدي الواحدة نحو 5.27 جنيه، بزيادة 0.21 جنيه.

أسعار السلع التي انخفضت اليوم

تراجع متوسط سعر الأرز المعبأ للكيلو بنحو 0.14 جنيه، ليصل إلى 34.89 جنيه.

انخفض متوسط سعر زيت عباد الشمس للتر بنحو 2.64 جنيه، ليسجل 100.76 جنيه.

وتراجع متوسط سعر زيت عباد الشمس للتر بنحو 2.77 جنيه، ليسجل 100.63 جنيه.

انخفض سعر المكرونة المعبأة وزن 400 جرام بنحو 6.67 جنيه، ليسجل 22.73 جنيه.

تراجع متوسط سعر العدس المعبأ الصحيح للكيلو بنحو 1.08 جنيه، ليسجل 70.18 جنيه.

وانخفض متوسط سعر العدس المعبأ الصحيح للكيلو بنحو 5.01 جنيه، ليسجل 66.25 جنيه.

تراجع سعر الفول المعبأ المجروش للكيلو بنحو 0.64 جنيه، ليصل إلى 66.62 جنيه.

وانخفض سعر شاي العروسة 40 جرامًا بنحو 0.01 جنيه، ليسجل 11.22 جنيه.

وسجل شاي ليبتون 40 جرامًا أكبر انخفاض اليوم، متراجعًا بنحو 9.13 جنيه، ليسجل 12.93 جنيه.

وانخفض سعر زيت الذرة للتر بنحو 0.88 جنيه، ليسجل 122.06 جنيه.

أسعار السلع التي زادت اليوم

ارتفع متوسط سعر الفول المعبأ للكيلو بنحو 0.43 جنيه، ليسجل 65.80 جنيه.

وزاد متوسط سعر الدقيق المعبأ للكيلو بنحو 0.51 جنيه، ليسجل 27.91 جنيه.

وارتفع سعر السكر المعبأ للكيلو بنحو 0.71 جنيه، ليسجل 37.09 جنيه، ويعد ذلك استقرارًا.

وزاد سعر المكرونة المعبأة للكيلو بنحو 0.51 جنيه، ليسجل 29.91 جنيه.

وارتفع سعر المكرونة السائبة للكيلو بنحو 0.81 جنيه، ليسجل 26.81 جنيه.

وزاد متوسط سعر كرتونة البيض بنحو 1.11 جنيه، ليسجل 102.95 جنيه.

وارتفع سعر البيضة البيضاء الواحدة بنحو 0.12 جنيه، ليسجل 4.45 جنيه.

وزاد سعر البيضة الحمراء الواحدة بنحو 0.11 جنيه، ليسجل 4.53 جنيه، ويعد ذلك استقرارًا.

وارتفع سعر كرتونة البيض البلدي بنحو 1.47 جنيه، ليسجل 129.44 جنيه.

وزاد سعر البيضة البلدي الواحدة بنحو 0.21 جنيه، ليسجل 5.27 جنيه، ويعد ذلك استقرارًا.

وارتفع متوسط سعر العدس الأصفر المعبأ للكيلو بنحو 0.49 جنيه، ليسجل 68.20 جنيه.

وسجل متوسط سعر الشاي للكيلو أكبر ارتفاع اليوم، بزيادة قدرها 4.75 جنيه، ليصل إلى 255.60 جنيه.