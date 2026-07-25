نشأت الديهي: الحرب الحالية تدور حول المضايق البحرية والسيطرة على طرق التجارة العالمية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الصراعات الجارية في المنطقة تثير تساؤلات حول طبيعة أهدافها الحقيقية، متسائلًا عما إذا كانت الحرب الحالية تُخاض من أجل السيطرة على المضايق والممرات البحرية المرتبطة بنقل النفط وحركة التجارة العالمية.



وأضاف "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء السبت، أن هناك علامات استفهام بشأن وجود مخطط في إطار ما وصفه بـ"الإمبريالية الجديدة" للهيمنة على الممرات المائية الاستراتيجية، متسائلًا أيضًا عما إذا كانت الولايات المتحدة تسعى إلى فرض سيطرتها على الخلجان والمضايق بما يمنحها تأثيرًا مباشرًا في حركة التجارة الدولية.

وأشار إلى أن أبرز هذه الممرات البحرية تشمل المضائق الدنماركية، ومضيق هرمز، ومضيق ملقا، ومضيق باب المندب، ورأس الرجاء الصالح، إلى جانب قناتي السويس وبنما، مؤكدًا أن هذه الممرات تمثل شرايين رئيسية للتجارة والطاقة على مستوى العالم.