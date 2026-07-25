"الكنترولات لسة شغالة"|موعد نتيجة الثانوية العامة 2026 وحقيقة إعلان أعداد الأوائل والراسبين

انتشرت على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، العديد من الأنباء المتضاربة بشأن نتيجة الثانوية العامة 2026 ، زعم بعضها انتهاء التصحيح ، والبعض الآخر زعم إعلان تفاصيل أوائل الثانوية العامة 2026 ، والبعض زعم اعلان نسبة النجاح ، والبعض زعم اعلان رسوب نحو 243 ألف طالب في نتيجة الثانوية العامة 2026 ، وكلها أخبار أثارت توتر و قلق طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم وجعلهم يتساءلون عن مدى صحتها

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. هل انتهى التصحيح في الكنترولات ؟

علم موقع صدى البلد من مصادره ، أن العمل مازال مستمر في كنترولات الثانوية العامة 2026 ، ولم يتم الانتهاء من جميع أعمال التصحيح والمراجعة النهائية في جميع المواد مثلما زعم البعض

وشدد المصدر على أن جميع أعمال كنترولات الثانوية العامة 2026 محاطة بسرية تامة وتأمينات مشددة ، هناك تعليمات بعدم الاستعجال لضمان نزاهة ودقة نتيجة الثانوية العامة 2026 عند اعلانها.

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. هل تم إعلان أعداد الراسبين ؟

من جانبها نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إعلان أي أخبار أو إحصائيات رسمية تكشف عن رسوب نحو 243 ألف طالب في نتيجة الثانوية العامة 2026

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن احصائيات نتيجة الثانوية العامة 2026 لم يتم الإنتهاء من إعدادها في الكنترولات حتى الآن ، حيث مازالت أعمال المراجعة النهائية للتصحيح والرصد وتجميع النتيجة وإعداد قائمة أوائل الثانوية العامة مستمرة في الكنترولات ولم تنتهي حتى الآن .

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. بيان عاجل بشأن إحصائياتها خلال أيام

وقال المصدر في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، انه بمجرد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال الأسبوع الجاري ستصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا رسميا تفصيليا يكشف عن إحصائيات نتيجة الثانوية العامة 2026 التالية :

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الدور الأول بالنظام الجديد والنظام القديم

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. عدد الحضور وعدد الطلاب الناجحين في الشعب الثلاثة

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. نسبة النجاح في النظامين

أسماء أوائل الثانوية العامة 2026 ومحافظاتهم ومجاميعهم

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. تحذير عاجل من التعليم

وأعلن شادي زلطة المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توضيحا عاجلا لحسم الجدل المثار بشأنها على فيس بوك ، بعد تداول صور تزعم ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 لبعض الطلاب

حيث قال المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم عبر حسابه على فيس بوك : نعيد التأكيد مرة أخرى للتوعي ، كل ما يتم تداوله من منشورات تزعم الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2026 أو القدرة على تعديلها في الكنترولات قبل اعتمادها من وزير التربية والتعليم ، ما هي إلا محاولات احتيال وتربح غير مشروع أو محاولات لتحقيق مشاهدات بهدف التربح…نرجو عدم الانسياق خلفها

نتيجة الثانوية العامة 2026 pdf

وكانت قد انتشرت على فيس بوك منشورات تزعم تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026 pdf واكسيل قبل اعتمادها من وزير التربية والتعليم .

ونشرت العديد من الجروبات والصفحات على فيس بوك رسائل مثل : انتظروا ملف pdf لنتيجة الثانوية العامة كاملة 2026 عل الصفحة قبل الاعلان

كما نشرت صفحة تحمل اسم محمد جمعة صورة غير رسمية لقائمة درجات قال انها أول بشاير نتيجة الثانوية العامة

تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026 pdf .. اعرف الحقيقة

من جانبها نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، كل ما يقال عن تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026 pdf قبل اعتمادها من وزير التربية والتعليم

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم : إن كل ما ينشر على فيس بوك عن تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026 pdf قبل اعتمادها من وزير التربية والتعليم ، هو مجرد محاولات لإثارة الجدل بين الطلاب واستغلال قلقهم من النتيجة للنصب عليهم وجمع الأموال مقابل أكذوبة تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026 pdf قبل اعتمادها من وزير التربية والتعليم

وقال المصدر في تصريح خاص لموقع صدى البلد : نتيجة الثانوية العامة 2026 مؤمنة تأمينا مشددا ، كما أنها لم يتم تجميعها في شكلها النهائي حتى الآن ، ونؤكد أنه من رابع المستحيلات تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026 pdf قبل اعتمادها من وزير التربية والتعليم

وشدد المصدر على عدم تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026 لأي طالب في مصر قبل اعتمادها من وزير التربية والتعليم ، مؤكدا على أن هناك تعليمات بالحفاظ على سرية النتيجة حتى اعتمادها وخروجها لجميع الطلاب في وقت واحد بمساواة وعدالة .

موعد نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026 ، علم موقع صدى البلد من مصادره ، أنه من المرجح أن يعتمدها رسميا وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف قبل انتهاء الأسبوع الجاري ، والذي يعد آخر أسبوع في شهر يوليو

حيث تخطط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لإعلان ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال الأسبوع الجاري ، إلا أنها لم تعلن ذلك في بيان رسمي حتى الآن ، انتظارا لإنتهاء كافة الإجراءات الخاصة بالمراجعة النهائية للتصحيح ورصد الدرجات وإعداد قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 في الكنترولات .

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدي البلد

ويمكن الآن الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدي البلد ، لتسجيل البيانات المطلوبة لضمان الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس بمجرد اعتمادها رسميا .

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدي البلد يمكن الدخول عليه الآن من خلال الضغط على https://natega.elbalad.news/Registration

نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2026

وللحصول على نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس يمكن لجميع طلاب الثانوية العامة 2026 جميع المحافظات اتباع الخطوات التالية :