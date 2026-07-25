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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استمرار القتل.. الاحتلال يقتل مدير شرطة بغزة بغارة لا ينجو منها أحد

شهداء غزة
شهداء غزة
محمد على

استشهد مدير شرطة محافظة شمال غزة، العميد عبد الناصر محمد المقادمة (54 عاما)، اليوم السبت، إثر استهدافه من طائرات الاحتلال الإسرائيلي في حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة.

وقالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، إن المقادمة ارتقى جراء استهداف مباشر من طائرات الاحتلال، في وقت شن فيه جيش الاحتلال غارة جوية على الحي، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

واستهدفت طائرات الاحتلال المسيرة دراجة هوائية في محيط مفترق الغزالي شمال حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد المقادمة وإصابة آخرين.

اليوم السبت، وصل إلى مستشفيات القطاع خلال الـ48 ساعة الماضية 6 شهداء، بينهم 4 شهداء جدد وشهيدان متأثران بإصاباتهما السابقة، إضافة إلى 37 إصابة.

وأشارت الوزارة إلى أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

وبلغ إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 1,191 شهيداً، فيما بلغ عدد الإصابات 3,853 إصابة، إضافة إلى انتشال 803 جثامين.

أما الحصيلة التراكمية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، فقد ارتفعت إلى 73,317 شهيداً و173,961 إصابة، بحسب وزارة الصحة.

إجمالي الشهداء مدير شرطة محافظة شمال غزة حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة

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