بعد الاعتداء على ناقلة النفط .. مصر تجدد تضامنها الكامل مع السعودية

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جددت جمهورية مصر العربية، اليوم السبت، تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأكدت مصر - في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج - رفضها القاطع وإدانتها للاعتداء علي ناقلة النفط السعودية ولكافة الاعتداءات التي تستهدف المنشآت ووسائل النقل المدنية أو تهدد أمن وحرية الملاحة في البحر الأحمر والممرات المائية الدولية.

وجددت مصر تأكيدها علي الأهمية البالغة لاحترام وضمان وحماية حرية الملاحة الدولية في جميع المضايق والممرات الدولية بالمنطقة، وبما يضمن حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية اتساقا مع أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.