بعد تسمم صغارها.. طبيبة تروي ساعات الرعب والمعاناة بسبب المكرونة سريعة التحضير

حذرت الدكتورة آية ممدوح، أخصائية التحاليل الطبية، من تناول الأطفال لمنتج المكرونة سريعة التحضير، وذلك بعد تعرض طفليها لحالة تسمم غذائي شديدة، مؤكدة أن أحدهما لا يزال يتلقى العلاج داخل المستشفى بسبب تدهور حالته الصحية.

وروت الطبيبة تفاصيل الواقعة عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، موضحة أن طفليها أصيبا بأعراض حادة عقب تناولهما الطعام، حيث تعرضت ابنتها للإغماء وسقطت على الأرض، قبل أن تتحسن حالتها بعد تلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

وأضافت أن ابنها الأصغر ما زال يعاني من مضاعفات خطيرة، تتمثل في جفاف شديد وترجيع متواصل، الأمر الذي استدعى تعليق المحاليل له على مدار 24 ساعة، ولا يزال يخضع للعلاج منذ عدة أيام.

وأكدت الدكتورة آية ممدوح أن ما عاشته مع طفليها كان تجربة قاسية دفعتها إلى توجيه رسالة تحذير لجميع أولياء الأمور، مطالبة بعدم تقديم هذه النوعية للأطفال، وضرورة توخي الحذر عند اختيار الأطعمة التي يتناولها الصغار.

وشددت على أهمية رفع الوعي بين الأسر بمخاطر التسمم الغذائي، وضرورة الاهتمام بالغذاء الصحي ومتابعة أي أعراض غير طبيعية قد تظهر على الأطفال بعد تناول الطعام، مع التوجه فورًا إلى أقرب مستشفى في حال ظهور أعراض مثل القيء المتكرر أو الجفاف أو فقدان الوعي.