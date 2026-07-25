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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

جورج وسوف يكشف تفاصيل رسالة فيروز له وسر احتفاظه بها

حلقة جورج وسوف
حلقة جورج وسوف
سعيد فراج

حلّ سلطان الطرب جورج وسوف ضيفاً على الإعلامية هبة حيدري في برنامج «منا وفينا» عبر شاشة قناة المشهد، حيث استعاد أبرز المحطات التي طبعت مسيرته الفنية وحياته الشخصية، وتحدث بصراحة عن الجمهور والعائلة والفقد، إلى جانب الكشف عن تفاصيل عمله الغنائي الجديد "طمني على الحبايب".

توقف جورج وسوف عند علاقته الاستثنائية بجمهوره الذي رافقه على مدى أجيال، معتبراً أن العديد من أغنياته تجاوزت حدود الزمن وتحولت إلى جزء من ذاكرة الناس وقصصهم العاطفية.

ووصف "أبو وديع" لحظة صعوده إلى المسرح ومشاهدة تفاعل الجمهور معه بأنها حالة من "السحر"، مؤكداً أن هذه المحبة تمنحه الطاقة والدافع للاستمرار في الغناء والعطاء.

حلقة جورج وسوف 

وكشف اللقاء جانباً إنسانياً من شخصية جورج وسوف، من خلال الحديث عن مواقف جمعته بعدد من الفنانين والأصدقاء، خصوصاً في بدايات مسيرتهم، ودعمه لهم بعيداً عن الأضواء.

وشدد وسوف على أهمية الطيبة والتسامح في العلاقات الإنسانية، معتبراً أن الاعتراف بالخطأ والاعتذار عند الضرورة من القيم الأساسية التي يحرص عليها في حياته.

وفي واحدة من أكثر لحظات اللقاء تأثيراً، عبّر سلطان الطرب عن محبته وتقديره لعمالقة الفن العربي والزمن الجميل، الذين تحتل صورهم مكانة خاصة داخل منزله، وفي مقدمتهم السيدة فيروز.

واستعاد وسوف الرسالة الخاصة التي تلقاها من فيروز عقب رحيل نجله وديع، موضحاً أنها كانت مكتوبة بخط يدها وأنه لا يزال يحتفظ بها ضمن مقتنيات خاصة مرتبطة بابنه الراحل.

كما استذكر لقاءه بالموسيقار الراحل ملحم بركات قبل أيام قليلة من رحيله، مستعيداً جانباً من الذكريات التي جمعته به.

وتحدث جورج وسوف بتأثر عن رحيل نجله وديع وسوف والفراغ الكبير الذي تركه في حياته والعائلة. واستعاد حرصه في تلك الفترة على توجيه رسالة إلى محبيه طالبهم فيها بعدم إطلاق النار، حفاظاً على سلامة الناس وأرواحهم.

وفي المقابل، حمل وصول حفيده الجديد بارقة فرح إلى العائلة، خصوصاً بعد تسميته "وديع الصغير"، في خطوة أعادت الاسم إلى المنزل وحملت بالنسبة إلى سلطان الطرب الكثير من المعاني العاطفية.

ولم يغب الفن عن الحوار، إذ كشف جورج وسوف جانباً من كواليس مجموعة من أشهر أغنياته التي شكّلت علامات فارقة في مسيرته، ومن بينها "كلام الناس" و "حلف القمر"، متحدثاً عن الظروف التي رافقت تقديم هذه الأعمال وكيف اقتنع بأدائها قبل أن تتحول إلى محطات بارزة في مشواره.

وشهدت الحلقة مفاجأة فنية تمثلت في الكشف حصرياً عبر قناة المشهد عن كواليس وتفاصيل أغنية جورج وسوف الجديدة "طمني على الحبايب"، والتي تحمل ألحان الموسيقار صلاح الشرنوبي، ويأتي العمل ليضيف محطة جديدة إلى مسيرة سلطان الطرب، وسط ترقب جمهوره لأحدث إصداراته الغنائية.

ووجّه أبو وديع رسالة إلى الجيل الجديد من الفنانين، متطرقاً إلى أسماء بارزة على الساحة مثل ناصيف زيتون والشامي، ومشدداً على أن التواضع والمحبة يشكلان الثروة الحقيقية للفنان إلى جانب النجاح والموهبة.

وفي ختام اللقاء، عبّر جورج وسوف عن تقديره لما تقدمه قناة المشهد ومتابعته لبرامجها، كما تحدث عن علاقة الصداقة والمحبة التي تجمعه بالإعلامي طوني خليفة.

ويكشف ظهور جورج وسوف في برنامج "منا وفينا" وجهاً يجمع بين صلابة الفنان وحساسية الأب، في حوار امتزجت فيه ذكريات النجاح بألم الفقد وفرحة العائلة، بينما بقي الفن والجمهور الحاضرَين الدائمَين في مسيرة "سلطان الطرب".

جورج وسوف الإعلامية هبة حيدري أعمال جورج وسوف أغاني جورج وسوف فيروز

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