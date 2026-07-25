ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في شمال شرق الهند إلى 62 قتيلا

أفادت السلطات الهندية اليوم /السبت/ بارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة الناجمة عن الهطول الغزير للأمطار الموسمية في ولاية "آسام" إلى 62 قتيلا.

وأوضح أحدث تقرير صدر عن نظام تسجيل الكوارث وإدارة المعلومات - حسبما ذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية اليوم - أنه تم تسجيل 14 حالة وفاة إضافية جراء الفيضانات العارمة بالولاية الواقعة شمال شرقي البلاد، مشيرا إلى أنه تم تسجيل سبع وفيات في مدينة "شارايديو" ، وست حالات أخرى في مدينة "سيفاساجار" ، وحالة في مدينة "جورهات".

وتسببت الكارثة في تضرر 705 آلاف و148 شخصا في 12 منطقة بالولاية، وذلك في الوقت الذي غمرت فيه مياه الفيضان 856 قرية.

وتعد مدينة "سيفاساجار" هي المنطقة الأكثر تضررا جراء كارثة الفيضان في ولاية "آسام" إثر تضرر 348 ألفا و555 شخصا، تليها مدينتي "شارايديو" و"جورهات".

ولفت التقرير إلى أنه تم فتح 363 مركز إغاثة ومركز توزيع مساعدات إغاثية في جميع أنحاء المناطق المتضررة.

وأدت الكارثة أيضا إلى ارتفاع مناسيب الأنهار إلى فوق المستوى الخطير، بينما تواصل السلطات تنفيذ عمليات الإغاثة والإنقاذ في المناطق المتضررة.

وتكبد القطاع الزراعي بالولاية خسارة فادحة بعد أن غمرت مياه الفيضانات أكثر من 56 ألفا و606 هكتارات من الأراضي الزراعية. كما لحق بقطاع الثروة الحيوانية أضرارا بالغة.