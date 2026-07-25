مطار الغردقة يستقبل 137 رحلة دولية اليوم في ذروة الحركة السياحية

يسجل مطار الغردقة الدولي، اليوم السبت، أعلى معدلات التشغيل الأسبوعية، مع استقبال 137 رحلة طيران دولية قادمة من عدد من المطارات والعواصم الأوروبية والعالمية، تحمل على متنها آلاف السائحين من مختلف الجنسيات، في ظل استمرار النشاط السياحي الذي تشهده محافظة البحر الأحمر خلال موسم الصيف.

ويؤكد حجم الرحلات الوافدة اليوم تنامي الطلب على مدينة الغردقة باعتبارها واحدة من أهم الوجهات السياحية الشاطئية في مصر، حيث تستقطب أعدادًا متزايدة من السائحين، خاصة من الأسواق الأوروبية، بفضل تنوع منتجاتها السياحية ومقوماتها الطبيعية الفريدة.

ورفعت الجهات العاملة بمطار الغردقة درجة الاستعداد لاستقبال الرحلات الدولية، مع تكثيف الجهود لتيسير إجراءات الوصول والجوازات والجمارك، وتوفير الخدمات اللازمة لضمان انسيابية حركة الركاب وسرعة انتقالهم إلى الفنادق والمنتجعات السياحية.

وتنعكس الزيادة المستمرة في حركة الطيران على نسب الإشغال بالفنادق والقرى السياحية، التي تشهد معدلات مرتفعة بالتزامن مع ذروة الإجازات الصيفية، في مؤشر يعكس قوة الموسم السياحي واستمرار تعافي الحركة الوافدة إلى البحر الأحمر.

ويواصل مطار الغردقة أداء دوره كأحد أكبر البوابات السياحية في مصر، من خلال استقبال مئات الرحلات الدولية أسبوعيًا، بما يدعم قطاع السياحة ويعزز النشاط الاقتصادي، ويؤكد المكانة المتنامية للغردقة على خريطة السياحة العالمية.