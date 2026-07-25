تخلص من النمل نهائيًا.. طرق فعالة تمنع عودته إلى المنزل .. متى تحتاج إلى شركة مكافحة حشرات؟

كيف تتخلص من النمل نهائيًا؟ يعد النمل من أكثر الحشرات المنزلية انتشارًا، خاصة خلال فصل الصيف، إذ يبحث عن الطعام والماء داخل المنازل. ورغم أن المبيدات قد تقضي على النمل مؤقتًا، فإن التخلص منه نهائيًا يتطلب معرفة مصدره ومنع وصوله إلى المنزل.

في هذا التقرير نستعرض أفضل الطرق للتخلص من النمل ومنع ظهوره مرة أخرى، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

1- حدد مكان دخول النمل

راقب خط سير النمل لمعرفة:

مكان دخوله إلى المنزل.

الشقوق أو الفتحات التي يستخدمها.

مصدر الطعام الذي يجذبه.

بعد ذلك، أغلق الفتحات باستخدام السليكون أو المعجون المخصص لسد الشقوق.

2- حافظ على نظافة المطبخ

تخلص من النمل نهائيًا

النمل ينجذب إلى بقايا الطعام، لذلك احرص على:

تنظيف الأسطح بعد إعداد الطعام.

عدم ترك الأطباق المتسخة لفترات طويلة.

كنس ومسح الأرضيات يوميًا.

التخلص من فتات الخبز والسكر.

3- احفظ الطعام في عبوات محكمة

ضع السكر والعسل والدقيق والحبوب في عبوات محكمة الغلق، ولا تترك الفواكه الناضجة مكشوفة لفترات طويلة.

4- تخلص من مصادر المياه

تخلص من النمل نهائيًا

حتى قطرات الماء تجذب النمل، لذلك:

أصلح أي تسريب في الصنابير.

جفف الأحواض بعد الاستخدام.

لا تترك الماء راكدًا داخل المنزل.

5- استخدم الخل الأبيض

امزج كميات متساوية من الماء والخل الأبيض، ثم امسح به أماكن مرور النمل. يساعد ذلك على إزالة الأثر الذي يتركه النمل ليتبعه باقي السرب.

6- القرفة أو القرنفل

يعتقد أن رائحة القرفة والقرنفل قد تساعد في إبعاد النمل عن بعض الأماكن، لكن تأثيرها قد يكون مؤقتًا ويختلف من حالة لأخرى، لذا لا تُعد حلًا نهائيًا.

7- الطعوم المخصصة للنمل

إذا كانت الإصابة كبيرة، فقد تكون الطعوم التجارية المخصصة للنمل أكثر فعالية من رش المبيدات مباشرة، لأنها تسمح للعمال بنقل المادة الفعالة إلى العش، مما يساعد على القضاء على المستعمرة بأكملها.

أخطاء تجعل النمل يعود مرة أخرى

ترك بقايا الطعام على الطاولة.

عدم إغلاق أكياس السكر والدقيق.

استخدام المبيد فقط دون القضاء على العش.

تجاهل الشقوق والفتحات في الجدران.

ترك سلة القمامة مفتوحة.

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