خبير أسري: تربية الأبناء مسؤولية مشتركة.. ولا غنى عن دور الأب أو الأم

أكد المستشار أيمن محفوظ، المحامي بالنقض والخبير الأسري، أن نجاح الأسرة لا يرتبط بالإنفاق المادي فقط، وإنما يعتمد بالأساس على تكامل أدوار الأب والأم في تربية الأبناء، مشددًا على أن وجود كل منهما يمثل عنصرًا أساسيًا في بناء أسرة مستقرة.

توفير متطلبات المعيشة

وأوضح، خلال حواره ببرنامج "خط أحمر" مع الإعلامي هشام موسى على قناة "الحدث اليوم"، أن دور الأب يتجاوز توفير متطلبات المعيشة، ليشمل الدعم النفسي، والاحتواء، والحوار، والمتابعة المستمرة للأبناء، مؤكدًا أن هذه الجوانب لا تقل أهمية عن توفير الاحتياجات المادية.

وأشار إلى أن الأبناء يحتاجون إلى الاهتمام والتوجيه والكلمة الطيبة بقدر احتياجهم إلى حياة كريمة، لافتًا إلى أن الأسرة المتماسكة تقوم على التعاون بين الوالدين، لأن لكل منهما دورًا تربويًا لا يمكن أن يعوضه الطرف الآخر.

بناء مجتمع قوي ومستقر

وأضاف محفوظ أن تربية الأبناء مسؤولية مشتركة بين الأب والأم، مؤكدًا أن الأسرة المتوازنة تمثل اللبنة الأولى في بناء مجتمع قوي ومستقر، وأن نجاح الوالدين في أداء رسالتهما التربوية ينعكس بشكل مباشر على استقرار الأبناء والأسرة والمجتمع ككل.