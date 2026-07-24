حسام موافي يعلق على رسالة شاب يعاني من أسرته: لا يمكن الحكم من طرف واحد

علق الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، على الرسالة التي تلقاها من شاب يشكو من خلافات أسرية وظروف معيشية قاسية، مؤكدًا أن ما ورد فيها يحمل قدرًا كبيرًا من الألم، لكنه لا يسمح بإصدار أحكام دون الاستماع إلى جميع الأطراف.

وأوضح موافي، أن الرسالة تتناول قضية معقدة، متسائلًا عمن يتحمل المسؤولية في تلك الأزمة، وهل الخطأ يقع على الأب أو الأم، أم أن الشاب ينظر إلى الموقف من زاوية مختلفة، مشددًا على أن العدالة تقتضي عدم الحكم اعتمادًا على رواية طرف واحد فقط.

ووجه موافي رسالة إلى الشاب، دعاه فيها إلى التمسك بالإيمان واللجوء إلى الله، والرضا بما يقدره سبحانه، مؤكدًا أن ما يمر به قد يكون ابتلاءً يحمل في طياته حكمة، وأن الله قادر على أن يعوضه خيرًا، خاصة أنه ما زال في مقتبل العمر، وما زالت أمامه فرص كثيرة لبناء مستقبله.