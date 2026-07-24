سفيرة الاتحاد الأوروبي: ندعم المؤسسة العسكرية في لبنان ونواصل التعاون معها

استقبل قائد الجيش اللبناني، العماد رودولف هيكل، اليوم الجمعة، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان، ساندرا دي وال، يرافقها المستشار العسكري لبعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان العقيد يان جيمليتشكا، حيث تناول اللقاء آخر التطورات في لبنان والمنطقة، وسبل دعم الجيش اللبناني.

وخلال الاجتماع، أشادت السفيرة دي وال بجهود الجيش في صون استقرار لبنان وأمنه، مؤكدة استمرار الاتحاد الأوروبي في دعم المؤسسة العسكرية ومواصلة التعاون معها.

من جهته، أعرب العماد هيكل عن تقديره للمبادرات المتواصلة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لدعم الجيش، لا سيما في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي يواجهها لبنان.