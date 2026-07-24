حسام موافي يوجه نصيحة مهمة لمرضى ارتجاع المريء: تجنبوا الشبع حفاظا على المعدة

وجه الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، نصيحة مهمة لمرضى ارتجاع المريء، مؤكدًا أن تجنب تناول الطعام حتى الامتلاء يعد من أهم الخطوات التي تساعد على السيطرة على أعراض المرض والحد من تكرارها.

وأوضح، خلال تقديمه برنامج «رب زدني علمًا» على قناة صدى البلد، أن امتلاء المعدة بالطعام يؤدي إلى زيادة الضغط داخلها، وهو ما يسهم في ارتداد محتوياتها وأحماضها إلى المريء، الأمر الذي يفاقم الشعور بالحموضة وآلام الارتجاع.

وأكد موافي أن الالتزام بالعادات الغذائية الصحيحة، وفي مقدمتها تناول كميات معتدلة من الطعام، يمثل جزءًا أساسيًا من خطة علاج ارتجاع المريء، إلى جانب الالتزام بتعليمات الطبيب وإجراء الفحوصات اللازمة لتقييم الحالة وتحديد العلاج المناسب.