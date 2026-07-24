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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

من أوكرانيا إلى دبي.. ديبي جاد يطرح أغنية إيه ده إيه ده بأجواء صيفية

الفنان والمنتج الموسيقي المصري ديبي جاد
الفنان والمنتج الموسيقي المصري ديبي جاد
أوركيد سامي

طرح الفنان والمنتج الموسيقي المصري ديبي جاد (DB Gad) أحدث أعماله الغنائية "إيه ده إيه ده"، بفيديو كليب مصور عبر جميع منصات الموسيقى الرقمية، في عمل جديد يحمل أجواءً صيفية راقصة تمزج بين إيقاعات Afro-Pop وHouse، مع لمسة مصرية واضحة في الكلمات والأداء.

ويأتي إصدار "إيه ده إيه ده" بعد رحلة فنية امتدت لأكثر من 16 عامًا في صناعة الموسيقى، بدأها ديبي جاد ككاتب أغانٍ ومنتج موسيقي، قبل أن يتجه إلى مشروعه الغنائي الخاص. وخلال مسيرته، ضم سجل أعماله تعاونات مع عدد من الأسماء البارزة في صناعة الترفيه، من بينهم تامر حسني ونورا فتحي.

كما تعاون مع الثنائي البريطاني Sisters Grimm، وشارك في المشروع الموسيقي العالمي Together Let Go إلى جانب النجم الهندي Papon والمؤلفة البريطانية المرشحة لجائزة Grammy Ella Spira.

كما قدّم ديبي جاد إنتاجات موسيقية لعدد من الأعمال التي حققت مئات الملايين من المشاهدات، أبرزها أغنيات أصالة المالح مثل "طيري يا أمل" و"يا قمر" و"صدفة تلاقينا"، إلى جانب أعمال لصانع المحتوى Dyler مثل "Sorry" و"رسالة" و"كان يا ما كان"، ليؤسس بذلك مسيرة إنتاجية لافتة قبل انطلاقته كمغنٍ.

كما اشتهر بعدد من أغانيه الناجحة جماهيريًا مثل "بارا بارا" و"كنتي" و"تاهت"، إضافة إلى إطلاقه مؤخرًا ديو غنائي جمعه مع نجم المهرجانات سادات عبر أغنية "ولعت الجوب".

ووُلد ديبي جاد في مدينة الإسكندرية، ونشأ وقضى طفولته ودراسته في أوكرانيا قبل أن يستقر في دبي، وهي رحلة انعكست على هويته الموسيقية، حيث يمزج بين الإيقاعات العالمية والروح العربية، مقدمًا مزيجًا من البوب العربي وAfro-Pop وHouse بإنتاج عصري، إلى جانب تأثره بموسيقى Russian Pop وتعاونه مع عدد من الفنانين من أوروبا الشرقية.

وتدور أحداث أغنية "إيه ده إيه ده" حول لحظة الانبهار الأولى بجمال فتاة، حيث يعبر ديبي جاد عن تلك الدهشة بعبارة مصرية عفوية تحمل اسم الأغنية، في قالب موسيقي يعتمد على الإيقاعات الراقصة، مع مزيج من الغناء والراب، ليقدم واحدة من الأغنيات المرشحة لمرافقة موسم الصيف، كما تتسم أجواء الكليب بالفكاهة والكوميديا المصرية، ويظهر ديبي خلال مشاهده بشكل مفاجئ بصحبة إخوته الأربعة في لفتة تمزج بين روح العائلة وخفة الدم.

ويحمل العمل توقيع ديبي جاد بالكامل، إذ كتب كلمات الأغنية، ولحنها، وتولى إنتاجها الموسيقي، في تأكيد على رغبته في تقديم مشروع فني يعكس شخصيته، ويوازن بين التأثيرات العالمية والهوية المصرية.

الفنان والمنتج الموسيقي المصري ديبي جاد اخبار الفن نجوم الفن

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