خبير لوائح: انفراجة أزمة إبراهيما نداي لا تضمن حصول الزمالك على الرخصة الإفريقية

أكد عامر العمايرة، خبير اللوائح، أن الأنباء المتداولة بشأن حدوث انفراجة في ملف اللاعب إبراهيما نداي لا تعني بالضرورة حصول نادي الزمالك على الرخصة الإفريقية للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا.

وقال العمايرة، في تصريحات إذاعية، إن إنهاء أزمة إبراهيما نداي لا يكفي وحده للحصول على الرخصة، موضحًا أن هناك عدة إجراءات يجب استكمالها، في مقدمتها وجود تسوية رسمية بين الطرفين، وإثبات سداد المستحقات عبر البنك، ثم رفع جميع المستندات المطلوبة على النظام الإلكتروني الخاص بالتراخيص.

وأضاف أن هناك ملفًا آخر لا يزال بحاجة إلى الحسم، يتعلق بالقضية الخاصة بالنادي الأوكراني المرتبطة بانتقال اللاعب خوان بيزيرا، متسائلًا عما إذا كان الزمالك قد قدم المستندات المطلوبة الخاصة بهذا الملف.

وأشار خبير اللوائح إلى أن استيفاء جميع الاشتراطات والمستندات المطلوبة هو الفيصل في الحصول على الرخصة الإفريقية، وليس مجرد الإعلان عن حدوث انفراجة في أحد الملفات.