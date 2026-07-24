الأهلي يترقب قرار لجنة التراخيص ويطالب بالشفافية في ملف مديونيات الزمالك

أثار الناقد الرياضي أحمد جلال، حالة من الجدل؛ بعدما نشر عبر حسابه على موقع "فيسبوك" تفاصيل تتعلق بموقف النادي الأهلي قبل إعلان قرار لجنة تراخيص الأندية بالاتحاد المصري لكرة القدم بشأن الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية.

وقال أحمد جلال إن إدارة الأهلي تترقب ما ستسفر عنه قرارات لجنة التراخيص، في ظل ما وصفته بالغموض المحيط بموقف الأندية المرشحة للمشاركة في البطولات الأفريقية، وما إذا كانت جميعها قد استوفت اشتراطات الحصول على الرخصة الأفريقية.

وأوضح أن الأهلي يتمسك بضرورة وجود قدر كبير من الشفافية والوضوح في التعامل مع ملف التراخيص، بعيدًا عن التصريحات المتداولة بشأن سداد مديونيات نادي الزمالك.

وأضاف أن إدارة الأهلي تتساءل عن آلية تسوية المديونية الضريبية الخاصة بالزمالك، والتي سبق أن أعلن عنها حسين لبيب، رئيس النادي، خلال لقاء تلفزيوني، مشيرًا إلى أنها تبلغ نحو 3 مليارات جنيه، معتبرة أن الالتزامات الضريبية من المستندات الأساسية ضمن متطلبات الحصول على الرخصة الأفريقية.

وأشار أحمد جلال إلى أن الإدارة الحمراء تشدد على ضرورة توضيح موقف ملف الضرائب بشكل كامل، باعتباره جزءًا من الاشتراطات القانونية والمالية المطلوبة للحصول على الترخيص.

كما أوضح أن الأهلي طالب مجددًا وزارة الشباب والرياضة بالقيام بدورها في إلزام جميع الأندية بسداد المستحقات المالية المستحقة للهيئات والجهات الحكومية المختلفة، وفقًا لما نُسب إلى تصريحات سابقة لوزير الشباب والرياضة.

واختتم أحمد جلال منشوره بالإشارة إلى أن تساؤلات الأهلي امتدت أيضًا إلى معرفة كيفية سداد الزمالك لمديونياته المتعلقة بقضايا إيقاف القيد خلال أيام العطلات الرسمية للبنوك، وهي النقطة التي يرى النادي أنها تستوجب توضيحًا رسميًا.

والجدير بالذكر انه لم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من النادي الأهلي أو نادي الزمالك أو لجنة تراخيص الأندية بشأن هذه التصريحات.