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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الدرعية يخطف صفقة مدوية من الأهلي .. اتفاق مع نجم إيفرتون السابق

إدريسا جانا جاي
إدريسا جانا جاي
إسلام مقلد

نجح نادي الدرعية، الصاعد حديثًا إلى دوري روشن السعودي، في حسم صفقة قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما تفوق على الأهلي في سباق التعاقد مع لاعب الوسط السنغالي إدريسا جانا جاي، نجم إيفرتون الإنجليزي السابق.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن إدارة الدرعية توصلت إلى اتفاق نهائي مع إدريسا جانا جاي للانضمام إلى صفوف الفريق بعقد يمتد لموسم واحد، في صفقة انتقال حر، عقب انتهاء عقده مع إيفرتون بنهاية الموسم الماضي.

وكان الأهلي يضع لاعب الوسط السنغالي ضمن أولوياته لتدعيم خط الوسط، في ظل احتمالية رحيل الفرنسي إنزو ميلوت، الذي خرج من حسابات المدير الفني الألماني ماتياس يايسله.

وبعد خسارة صفقة جاي، يعتزم الأهلي توجيه كامل تركيزه نحو التعاقد مع الفرنسي مانو كونيه، لاعب وسط روما، الذي يُعد الهدف الأول للإدارة لتدعيم وسط الملعب في حال إتمام رحيل ميلوت.

مسيرة حافلة في الملاعب الأوروبية 

ويملك إدريسا جانا جاي مسيرة حافلة في الملاعب الأوروبية، إذ بدأ مشواره مع ليل الفرنسي بعد تصعيده للفريق الأول عام 2010، قبل الانتقال إلى أستون فيلا في 2015، ثم خاض تجربة ناجحة مع إيفرتون لثلاثة مواسم.

وانتقل بعدها إلى باريس سان جيرمان عام 2019، حيث استمر حتى 2022، قبل أن يعود مجددًا إلى إيفرتون، الذي أنهى معه رحلته بنهاية الموسم الماضي.

25 مباراة

وشارك صاحب الـ38 عامًا في 25 مباراة مع إيفرتون خلال الموسم الأخير، سجل خلالها هدفين وقدم 3 تمريرات حاسمة، كما شارك مع منتخب السنغال في جميع مبارياته الأربع ببطولة كأس العالم 2026، دون أن يسجل أو يصنع أهدافًا.

نادي الدرعية الدرعية دوري روشن السعودي دوري روشن الأهلي إدريسا جانا جاي

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