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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فتح باب التقدم لبرامج الدراسات العليا بكلية الآداب جامعة عين شمس

كلية الآداب – جامعة عين شمس
كلية الآداب – جامعة عين شمس
حسام الفقي

أعلنت كلية الآداب بجامعة عين شمس عن فتح باب التقديم للالتحاق ببرامج الدراسات العليا المتميزة (دبلوم – ماجستير – دكتوراه)، وذلك في إطار رسالتها الرامية إلى إعداد كوادر أكاديمية وبحثية قادرة على الإسهام في إنتاج المعرفة ومواكبة متطلبات التنمية وسوق العمل.

وتوفر الكلية منظومة تعليمية متطورة تجمع بين التأصيل العلمي، والبحث الأكاديمي الرصين، والتطبيق العملي، بما يُمكن الدارسين من تنمية مهاراتهم البحثية والنقدية، وتعزيز قدراتهم على الابتكار، وتأهيلهم للتميز في مختلف مجالات العلوم الإنسانية واللغوية.

وتدعو الكلية الخريجين والباحثين من المصريين والوافدين إلى اغتنام فرصة الالتحاق بهذه البرامج المتميزة، والانطلاق نحو مستقبل أكاديمي ومهني أكثر تميزًا، في بيئة تعليمية وبحثية عريقة تدعم الإبداع والتميز والريادة.

الدراسات العليا بكلية الآداب - جامعة عين شمس

تضم الكلية مجموعة كبيرة من التخصصات يشمل اللغات وآدابها (العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الشرقية، العبرية)، العلوم الإنسانية والاجتماعية (التاريخ، الجغرافيا، الفلسفة، علم النفس، علم الاجتماع، الحضارة الأوروبية القديمة)، الإرشاد السياحي، علوم المكتبات والمعلومات، والدراما والنقد المسرحي والسينمائي.

تمكن الباحثين من التوظيف الرقمي، واستخدام المعاجم الرقمية والمكتبات الإلكترونية، واستيعاب أحدث المناهج النقدية والمعرفية لربط العلوم ببعضها.

​برامجها تفتح آفاقاً واسعة للعمل في التدريس الجامعي، البحث العلمي، الترجمة المتخصصة، التحقيق والتدقيق اللغوي، الإعلام، إدارة المشروعات المعلوماتية، والتحول الرقمي للمؤسسات.

​البرامج بها مصممة بنظام الساعات المعتمدة لتلائم ارتباطاتك المهنية والأكاديمية (الحد الأدنى للماجستير عامان وللدكتوراه 3 سنوات).

​ البرامج المتاحة (دبلوم - ماجستير - دكتوراه)

​تتضمن الكلية تشكيلة واسعة من البرامج المتخصصة، ومن أبرزها:
 

برامج اللغة العربية وآدابها: ماجستير ودكتوراه (لتعميق الملكة اللغوية، الموازنة بين التراث واللسانيات الحديثة، وتحقيق المخطوطات).

برامج اللغات الأجنبية والشرقية: ماجستير ودكتوراه في (اللغة الإنجليزية، الفرنسية، اللغات الشرقية، العبرية) بالإضافة إلى دبلومات الترجمة المهنية والدراسات الإسرائيلية والترجمة في اللغة الفارسية.

​العلوم الاجتماعية والإنسانية: ماجستير ودكتوراه في (التاريخ، الجغرافيا، الفلسفة، علم الاجتماع، علم النفس، والحضارة الأوروبية القديمة).

​الفنون الإبداعية والنقد: ماجستير ودكتوراه الدراما والنقد المسرحي، ودبلومات النقد المسرحي والسينمائي (العام والخاص).

​المعلوماتية والسياحة: ماجستير ودكتوراه ودبلومات (المكتبات والمعلومات) لدعم التحول الرقمي، وبرامج (الإرشاد السياحي).

​شروط ومواعيد الالتحاق العامة
​مواعيد التقديم: تبدأ من أول شهر أغسطس وحتى نهاية الأسبوع الثاني من بدء الدراسة.

​الشروط الأساسية للماجستير: الحصول على درجة الليسانس في الآداب من إحدى الجامعات المعترف بها في مجال التخصص بتقدير جيد على الأقل (ويستثنى من التقدير الطلاب الوافدون)، مع اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات المقررة.

​الشروط الأساسية للدكتوراه: الحصول على درجة الماجستير في مجال التخصص بتقدير جيد على الأقل واجتياز المقابلة الشخصية والاختبار.

​خطوتك الأولى نحو التميز تبدأ الآن!
​لا تدع شغفك العلمي يتوقف، استثمر في مستقبلك الأكاديمي والمهني وانضم إلى منارة العلم بجامعة عين شمس.

​لمزيد من التفاصيل وللاطلاع على البرامج يرجى زيارة اللينك التالى :
https://www.asu.edu.eg/ar/1733/page

كلية الآداب بجامعة عين شمس كلية الآداب جامعة عين شمس الدراسات العليا

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