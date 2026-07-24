جيدا منصور ضحية لخيانة أقرب الناس إليها في نهاية صادمة لمسلسل تحت السن

هنا (جيدا منصور) تسدل الستار على لغز اختفائها ثم موتها، في نهاية حملت مفاجآت صادمة، وأعادت تفسير كثير من الأحداث التي بدت غامضة طوال الحلقات السابقة، خلال الحلقة الأخيرة من مسلسل "تحت السن" Underage الذي يُعرض على إم بي سي شاهد ضمن قائمة الأكثر مشاهدة على المنصة.

كشفت أحداث الحلقة الأخيرة أن هنا كانت ضحية سر خطير اكتشفته بالصدفة، بين أمها (فرح يوسف) ومعلمها وقدوتها (أحمد الرافعي)، الأمر الذي وضعها في مواجهة أقرب الناس إليها، ولم تكن تتوقع يوماً أن يتحولوا إلى مصدر تهديد لحياتها.

ومع تصاعد محاولاتها لكشف الحقيقة، تجد نفسها عالقة في سلسلة من الأحداث المتلاحقة التي تنتهي بمصير مأساوي.

ومن خلال شخصية هنا وعلى مدار أحداث المسلسل، استطاعت (جيدا منصور) أن تجسد شخصية هنا بما تحمل من تناقضات وما شهدته من تحولات نفسية، بداية من براءتها وحياتها الطبيعية، وصولاً إلى لحظات الخوف والارتباك التي فرضتها عليها الظروف المحيطة بها. وأسهم حضورها الهادئ وتعبيراتها في جعل شخصية "هنا" من أكثر الشخصيات تأثيرًا في العمل، رغم أن ظهورها ارتبط بلغز ظل يشغل المشاهدين حتى الحلقة الأخيرة.

مسلسل تحت السن

مسلسل تحت السن من تأليف أمين جمال وإخراج يحيى إسماعيل، وتجسد چيدا منصور بطولته إلى جانب مجموعة من الوجوه الشابة، من بينهن جيسيكا حسام، ريم المصري، وجودي مسعود.