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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رامي عياش يعود بــ لوك السبعينيات في أحدث أعماله عذبيني

رامي عياش
رامي عياش
محمد سعيد

أطلق الفنان رامي عياش، أحدث أعماله الغنائية بعنوان "عذبيني"، والتي قرر أن يعود من خلالها إلى الفصحى، وأيضا في تصوير الفيديو كليب مع المخرج المبدع فادي حداد عاد بــ "لوك" زمن السبعينيات من القرن الماضي، الأغنية تحمل كلمات كاترين معوض، وألحان رامي عياش، وتوزيع موسيقي عمر صباغ، ومن انتاج First Production.

أغنية عذبيني 

في أغنية "عذبيني" انفرد رامي عياش بتقديم شكلا موسيقيا، جديدا ومختلفا، خرج به عن المألوف، وعما يقدم على الساحة الأن، وعاد بالغناء باللغة الفصحى الذي أضفى طابعاً راقياً وعميقاً للموسيقى، في قالب متوازن يتواكب مع العصر الحالي.. كما انفرد أيضا رامي عياش بفكرة تصوير الفيديو كليب والعودة بــ لوك زمن السبعينيات من القرن الماضي، ليصنع من خلاله موضة جديدة في عالم تصوير الفيديو كليب، كما هو معروف عنه وكما اعتاد جمهوره عليه، ويحسب له هذا الابتكار والذي قدمه في أعماله السابقة والتي من بينها "يا حبيبي قلبي مال"، و "مجنون"، و"قصة حب".

الجدير بالذكر ان النجم رامي عياش قام بتجديد تعاونه الفني مع الكاتبة والشاعرة كاترين معوض، في أغنية "عذبيني"  ليعيد واحدة من أنجح الشراكات الفنية في الأغنية اللبنانية، لا سيما أنها تأتي بعد حوالي 14 عاماً على النجاح الاستثنائي الذي حققه الثنائي في أغنية "جبران"، التي صدرت خلال العقدين الأخيرين، وحققت انتشاراً واسعاً ولا تزال حاضرة في ذاكرة الجمهور حتى اليوم، بالإضافة إلى أغنية "غمرني تعيش" التي شكلت حالة فنية خاصة، وأغنية "ضمني بعد" التي ارتبطت بشارة مسلسل "آخر نفس"، وهي اعمال تركت أثرًا كبيرًا في المشهد الغنائي ونجاحات رائعة.. تقول كلمات أغنية "عذبيني":.. 

عَذِّبيني

يحلو الهوى بالعذابِ

يشدو ثَغرُكِ بالعتابِ

سيَّدتُكِ قلبي

شكَّلتُكِ دربي

أفقديني عقلي وصوابي

عذِّبيني

يحلو الهوى بالعذابِ

يشدو ثَغرُكِ بالعتابِ

سيَّدتُكِ قلبي

شكَّلتُكِ دربي

أفقديني عقلي وصوابي

أنتِ لَدَيّْ

ابهى نساءِ الكونِ

شُدّي يديّْ أمطريني بالقُبَلِ

حِنّي عليّْ جُنّي عليّْ

أعلنتُكِ قدري قدري

أنتِ لَدَيّْ

ابهى نساءِ الكونِ

شُدّي يديّْ أمطريني بالقُبَلِ

حِنّي عليّْ جُنّي عليّْ

أعلنتُكِ عمري عمري

عَذِّبيني

يحلو الهوى بالعذابِ

يشدو ثَغرُكِ بالعتابِ

سيَّدتُكِ قلبي

شكَّلتُكِ دربي

أفقديني عقلي وصوابي

رامي عياش أغنية عذبيني أغاني رامي عياش أعمال رامي عياش

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