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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد فضل شاكر يحذر من استغلال اسم والده في الترويج لحفلات مزيفة ويطالب الجمهور بعدم الانسياق وراء الإعلانات الوهمية

محمد فضل شاكر يحذر من استغلال اسم والده في الترويج لحفلات مزيفة ويطالب الجمهور بعدم الانسياق وراء الإعلانات الوهمية
محمد فضل شاكر يحذر من استغلال اسم والده في الترويج لحفلات مزيفة ويطالب الجمهور بعدم الانسياق وراء الإعلانات الوهمية
أوركيد سامي

أصدر المكتب الإعلامي للفنان محمد فضل شاكر بيانًا رسميًا حذر فيه من انتشار إعلانات مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، تزعم إقامة حفلات غنائية للفنان اللبناني فضل شاكر، مؤكدًا أن هذه الإعلانات لا أساس لها من الصحة، ولا تمت بصلة لأي نشاط رسمي للفنان.

وأوضح البيان أن بعض الصفحات والحسابات على منصات التواصل الاجتماعي بدأت خلال الفترة الأخيرة في نشر إعلانات تتضمن مواعيد لحفلات منسوبة إلى فضل شاكر، في محاولة لاستغلال اسمه وجماهيريته، مؤكدًا أن جميع هذه الإعلانات مضللة ولا تعكس أي نشاط فني حقيقي.

وشدد المكتب الإعلامي على أنه لم يتم الإعلان عن أي حفلات أو فعاليات فنية جديدة للفنان فضل شاكر خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن أي أخبار تتعلق بأنشطته الفنية سيتم نشرها حصريًا عبر الصفحات الرسمية والقنوات المعتمدة فقط.

ودعا البيان الجمهور إلى ضرورة تحري الدقة وعدم التعامل مع أي إعلانات أو روابط غير صادرة عن المصادر الرسمية، مطالبًا بعدم إجراء أي حجوزات أو تحويل أموال استنادًا إلى تلك المنشورات، حتى لا يقع أحد ضحية لعمليات احتيال أو استغلال.

وأكد المكتب الإعلامي أن تداول مثل هذه الإعلانات يهدف إلى تضليل الجمهور واستغلال الثقة الكبيرة التي يحظى بها فضل شاكر لدى محبيه، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة تتابع مثل هذه الوقائع للحفاظ على حقوق الفنان وجمهوره.

وفي ختام البيان، أعرب المكتب الإعلامي لمحمد فضل شاكر عن تقديره لحرص الجمهور على التحقق من صحة الأخبار، داعيًا الجميع إلى الاعتماد على الصفحات الرسمية فقط للحصول على أي معلومات تخص الفنان فضل شاكر، وعدم الانسياق وراء الصفحات المجهولة أو الإعلانات الوهمية التي تستغل اسمه في ممارسات مضللة.

محمد فضل شاكر اخبار الفن نجوم الفن

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