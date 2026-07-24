رودري يحسم الجدل بشأن تعاقده مع ريال مدريد.. تفاصيل

كشفت تقارير صحفية أن ريال مدريد يضع التعاقد مع الإسباني رودري، نجم مانشستر سيتي، أولوية قصوى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

يأتي هذا خاصة بعد التألق الكبير لـ رودري رفقة إسبانيا في بطولة كأس العالم 2026، والذي كان أحد أسباب تتويج بلاده باللقب.



وبحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، فإن ريال مدريد جعل رودري أولويته القصوى في التعاقدات.



من جانبه رودري، فقد أكدت التقارير أن اللاعب الإسباني قد أعطى الضوء الأخضر للانتقال إلى ريال مدريد خلال الميركاتو الحالي.



وختمت التقارير أن ريال مدريد يعمل حاليًا على الاتفاق على الشروط الشخصية قبل بدء المفاوضات مع مانشستر سيتي، بشكل رسمي.