رودري يرفض عرض تجديد مانشستر سيتي.. ويضع ريال مدريد هدفًا محتملًا

كشفت تقارير صحفية عن تطورات جديدة بشأن مستقبل الإسباني رودري هيرنانديز، لاعب وسط مانشستر سيتي، بعد ارتباط اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد خلال الفترة المقبلة.

وبحسب الصحفي رامون ألفاريز دي مون، فإن رودري رفض العرض المقدم من إدارة مانشستر سيتي لتجديد عقده، في ظل رغبته في خوض تجربة جديدة بقميص ريال مدريد.

وكان رودري قد ألمح في وقت سابق إلى إمكانية العودة للعب في إسبانيا مستقبلًا، مؤكدًا أن الانتقال إلى ريال مدريد لا يمكن استبعاده، حيث وصفه بأنه من أفضل أندية العالم.

ويمتد عقد رودري الحالي مع مانشستر سيتي حتى عام 2027، بينما يسعى النادي الإنجليزي للحفاظ على أحد أهم عناصره في خط الوسط، خاصة بعد دوره الكبير في تحقيق العديد من البطولات خلال السنوات الماضية.

وفي حال تطورت المفاوضات، قد يدخل ريال مدريد في سباق للتعاقد مع اللاعب الإسباني، الذي يعتبره النادي أحد الخيارات لتدعيم خط الوسط خلال الفترة المقبلة.