فنانة شهيرة تثير الجدل باعترافاتها عن تعاطي الماريجوانا وتعرضها لسكتة دماغية

تحولت رحلة النجمة الأمريكية شارون ستون إلى واحدة من أكثر قصص التعافي إلهاما في هوليوود منذ تعرضها لسكتة دماغية كادت أن تودي بحياتها عام 2001.

ولم تتردد شارون ستون في الحديث بصراحة عن التحديات الصحية والنفسية التي واجهتها، لكنها كشفت هذه المرة عن تفاصيل جديدة وصادمة حول أصعب مراحل العلاج، مؤكدة أن التوقف عن أحد الأدوية التي واظبت على تناولها بعد إصابتها كان تجربة قاسية وصفتها بأنها تشبه الإقلاع عن الهيروين.

وقالت شارون ستون، خلال حوار مع مجلة Nineteen92، إنها اعتمدت لسنوات على مجموعة من الأدوية التي وصفها لها الأطباء بعد السكتة الدماغية والنزيف الحاد الذي تعرضت له في المخ، قبل أن تتخذ قرارا بالتوقف التدريجي عن بعضها، رغم تحفظ عدد من الأطباء على هذه الخطوة.

وأوضحت أن أصعب ما واجهته لم يكن المرض نفسه، بل مرحلة التوقف عن أحد تلك العقاقير، مؤكدة أن الأعراض الانسحابية كانت شديدة القسوة واستمرت لفترة طويلة، وأثرت بشكل واضح على حياتها اليومية، قبل أن تتمكن تدريجيا من استعادة توازنها الجسدي والنفسي.

شارون ستون تكشف تفاصبل إقلاعها عن الماريجوانا

كما تحدثت شارون ستون عن قرارها الإقلاع عن تعاطي الماريجوانا، مشيرة إلى أنها أصبحت حريصة على عيش حياة خالية من أي مواد أو أدوية غير ضرورية، في إطار اهتمامها بالحفاظ على صحتها بعد سنوات من المعاناة.

وأضافت شارون ستون أن التوقف عن تدخين الماريجوانا لم يكن سهلا أيضا، إذ تعرضت لوعكة صحية استمرت نحو شهر كامل، موضحة أنها تعتقد أن الماريجوانا المتداولة حاليا تختلف كثيرا عما كانت عليه في الماضي بسبب المواد التي تضاف إليها.

ونقلت عن طبيب الأعصاب الذي يتابع حالتها قوله إنه شاهد حالات انتهت بالوفاة في أقسام الطوارئ نتيجة مضاعفات مرتبطة بتعاطي الماريجوانا، وهو ما زاد من قناعتها بضرورة الابتعاد عنها بشكل نهائي.

وعلى الجانب الشخصي، أكدت شارون ستون أن السنوات الأخيرة شهدت تقاربا كبيرا بينها وبين ابنها روان، مشيرة إلى أنها تستمتع بقضاء الوقت معه والعمل سويا في عدد من المشروعات، وهو ما منحها شعورا بالاستقرار والسعادة.

ورغم كل ما مرت به من أزمات صحية، شددت النجمة الأمريكية على أنها لا تزال متمسكة بأحلامها، وفي مقدمتها الوقوف على خشبة مسرح برودواي، مؤكدة أن الشغف بالفن كان دائما الدافع الأكبر الذي منحها القوة لمواصلة رحلة التعافي والنظر إلى المستقبل بتفاؤل.