قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خنقـ.ها بسلك كهرباء.. شاب ينهي حياة أمه المسنة داخل منزلها بالشرقية
فرصة جديدة للثأر .. قطر تستضيف مباراة الفيناليسما بين الأرجنتين وإسبانيا
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026 في مصر.. عيار 21 في محلات الصاغة
وزير الأوقاف يهنئ رئيس الجمهورية بالذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو
هل يجوز لي التصدق من مصروف البيت دون علم زوجي؟.. حرام بهذه الحالة
حر شديد ونشاط للرياح.. تحذير من طقس اليوم الثلاثاء 21 يوليو
هل تنخفض أسعار اللحوم والدواجن.. نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة في الأسواق
15 صورة ترصد هدوء امتحانات الدور الثاني 2026 لصفوف النقل في المدارس
زلاتان يهاجم باريديس بعنف ويودّع التحليل التلفزيوني
جولة لـ وزير الرياضة في الإسكندرية للاحتفال باليوم الرياضي العربي
الجيش اللبناني يبدأ الانتشار في بلدة زوطر بعد الانسحاب الإسرائيلي
نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد خلال أيام ..سجل بياناتك هنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فنانة شهيرة تثير الجدل باعترافاتها عن تعاطي الماريجوانا وتعرضها لسكتة دماغية

شارون ستون
شارون ستون
أحمد إبراهيم

تحولت رحلة النجمة الأمريكية شارون ستون إلى واحدة من أكثر قصص التعافي إلهاما في هوليوود منذ تعرضها لسكتة دماغية كادت أن تودي بحياتها عام 2001. 

 ولم تتردد شارون ستون في الحديث بصراحة عن التحديات الصحية والنفسية التي واجهتها، لكنها كشفت هذه المرة عن تفاصيل جديدة وصادمة حول أصعب مراحل العلاج، مؤكدة أن التوقف عن أحد الأدوية التي واظبت على تناولها بعد إصابتها كان تجربة قاسية وصفتها بأنها تشبه الإقلاع عن الهيروين.

وقالت شارون ستون، خلال حوار مع مجلة Nineteen92، إنها اعتمدت لسنوات على مجموعة من الأدوية التي وصفها لها الأطباء بعد السكتة الدماغية والنزيف الحاد الذي تعرضت له في المخ، قبل أن تتخذ قرارا بالتوقف التدريجي عن بعضها، رغم تحفظ عدد من الأطباء على هذه الخطوة.

وأوضحت أن أصعب ما واجهته لم يكن المرض نفسه، بل مرحلة التوقف عن أحد تلك العقاقير، مؤكدة أن الأعراض الانسحابية كانت شديدة القسوة واستمرت لفترة طويلة، وأثرت بشكل واضح على حياتها اليومية، قبل أن تتمكن تدريجيا من استعادة توازنها الجسدي والنفسي.

شارون ستون تكشف تفاصبل إقلاعها عن الماريجوانا 

كما تحدثت شارون ستون عن قرارها الإقلاع عن تعاطي الماريجوانا، مشيرة إلى أنها أصبحت حريصة على عيش حياة خالية من أي مواد أو أدوية غير ضرورية، في إطار اهتمامها بالحفاظ على صحتها بعد سنوات من المعاناة.

وأضافت شارون ستون أن التوقف عن تدخين الماريجوانا لم يكن سهلا أيضا، إذ تعرضت لوعكة صحية استمرت نحو شهر كامل، موضحة أنها تعتقد أن الماريجوانا المتداولة حاليا تختلف كثيرا عما كانت عليه في الماضي بسبب المواد التي تضاف إليها.

ونقلت عن طبيب الأعصاب الذي يتابع حالتها قوله إنه شاهد حالات انتهت بالوفاة في أقسام الطوارئ نتيجة مضاعفات مرتبطة بتعاطي الماريجوانا، وهو ما زاد من قناعتها بضرورة الابتعاد عنها بشكل نهائي.

وعلى الجانب الشخصي، أكدت شارون ستون أن السنوات الأخيرة شهدت تقاربا كبيرا بينها وبين ابنها روان، مشيرة إلى أنها تستمتع بقضاء الوقت معه والعمل سويا في عدد من المشروعات، وهو ما منحها شعورا بالاستقرار والسعادة.

ورغم كل ما مرت به من أزمات صحية، شددت النجمة الأمريكية على أنها لا تزال متمسكة بأحلامها، وفي مقدمتها الوقوف على خشبة مسرح برودواي، مؤكدة أن الشغف بالفن كان دائما الدافع الأكبر الذي منحها القوة لمواصلة رحلة التعافي والنظر إلى المستقبل بتفاؤل.

شارون ستون الفنانة شارون ستون أعمال شارون ستون أفلام شارون ستون مرض شارون ستون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الأرصاد تحذر من "أصعب أسبوع في يوليو".. طقس شديد الحرارة اليوم

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21-7-2026.. عيار 21 وصل كام؟

موعد إجازة المولد النبوي 2026.. هل تُرحّل إلى نهاية الأسبوع؟

موعد إجازة المولد النبوي 2026.. هل ترحل إلى نهاية الأسبوع؟

ايناس صابر

مجنونة العوضي: أنا متأكدة أني هبقى مراته ومحدش هيحبه قدي

كوكوريلا

حقيقة ظهور كوكوريلا بكأس العالم داخل كيس قمامة.. هل كانت النسخة الأصلية؟

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026 في البنوك المصرية

استقرار وترقب.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026 في البنوك المصرية

منتخب مصر

قفز 5 مراكز.. تصنيف منتخب مصر بعد انتهاء كأس العالم

إمام عاشور

تفويض رسمي لآدم وطني.. تفاصيل مفاوضات الاتحاد السعودي مع إمام عاشور

ترشيحاتنا

فيلم شمشون ودليلة

تعرف على إيرادات فيلم شمشون ودليلة في أول أسابيع عرضه بالسعودية

تامر عاشور

بعد 15 ساعة.. تامر عاشور يحصد ربع مليون مشاهدة بـ جدع

تركي ال الشيخ

تركي ال الشيخ يكشف قائمة أعلى 10 أفلام تحقيقا للإيرادات فى السعودية

بالصور

أبيض X أسود.. صور جديدة من زفاف ابنة إبراهيم حسن

صور جديدة من زفاف ابنة إبراهيم حسن
صور جديدة من زفاف ابنة إبراهيم حسن
صور جديدة من زفاف ابنة إبراهيم حسن

يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق

يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق
يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق
يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق

اضطربات هضمية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الإسبانش لاتيه يوميًا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الإسبانش لاتيه يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الإسبانش لاتيه يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الإسبانش لاتيه يوميًا؟

طريقة لفائف الدجاج بالجبن والثوم

طريقة لفائف الدجاج بالجبن والثوم
طريقة لفائف الدجاج بالجبن والثوم
طريقة لفائف الدجاج بالجبن والثوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب : مصر .. حضور يصنع المشهد وإسبانيا تعانق اللقب

المزيد