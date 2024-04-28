خسرت 35 ألف دولار.. فنانة شهيرة مهددة بالسجن بسبب حادث سيارة

رفعت سيدة تدعى أماندا دعوى قضائية ضد الفنانة شارون ستون بسبب اصطدامها بسيارتها، ما تسبب فى خسائر مادية لها وإصابتها أيضا.

وكشفت مجلة “بيبول” تفاصيل الواقعة، حيث تقدمت أماندا جوديبسكى بشكوى ضد شارون ستون فى المحكمة العليا فى لوس أنجلوس، بسبب الأضرار التى لحقت بالممتلكات والإصابة الشخصية، وتدعى أن الأضرار تجاوزت 35 ألف دولار، وتسعى للحصول على تعويضات بهذا المبلغ.

وفقا لوثائق المحكمة، يزعم أن الحادث وقع فى 30 يونيو 2023، جنوبا على الطريق السريع رقم 101 في الولايات المتحدة في شارع كولد ووتر كانيون في لوس أنجلوس.

وادعت أماندا فى دعوتها قائلة: “المدعى عليها شارون ستون تسببت في الاصطدام من خلال القيادة بسرعة كبيرة جدًا بالنسبة لظروف المرور والقيام بحركة انعطاف غير آمن إلى مسار سفر المدعي والاصطدام بمركبتها”.

وقد عادت شارون ستون إلى ممارسة الرسم أثناء فترة إغلاق كورونا، واستخدمت هوايتها لتمضية تلك المرحلة الصعبة في حياتها الشخصية، وفي مسيرتها المهنية على حدّ سواء.

وافتتحت شارون ستون (64 عاماً) معرضها الفردي الأوّل في جاليري "Alloushe" في لوس أنجلوس، وتمّ تعليق لوحاتها في ثلاث غرف واسعة، إضافة إلى لوحة كبيرة رئيسية تحمل عنوان المعرض "Shedding" أو "تساقط".

تقول ستون إن عنوان معرضها يشير إلى جميع أنواع التساقط، بما في ذلك الخسران، فهي تشعر أن هوليوود التي احتضنتها ذات يوم "قد تخلت عنها الآن".

وأضافت: "فقدت عائلتي السينمائية، كما فقدت عائلتي الشخصية، وتوفي العديد من أقاربي، كما أصيب أخي بنوبة قلبية، ثم توفي ابنه البالغ من العمر 11 شهراً وهو لا يزال في المهد، ماتت والدتي، ثم جدتي أيضاً".

وتتنوّع لوحات ستون بين شخصيات متأملة ومشاهد تجريدية.

وينغمس الزائر في عالم ستون الذي يستثير الشعور بالحنين إلى الماضي والمشاعر المألوفة، كما تنقل مناظرها الطبيعية الزائر إلى أماكن مألوفة حالمة وغامضة.