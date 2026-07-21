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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مئات القتلى والمصابين.. هل حاولت إدارة ترامب إخفاء العدد الحقيقي لخسائرها؟

ترامب وحرب إيران
ترامب وحرب إيران
محمد على

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية مقتل جنديين أمريكيين في منشأة عسكرية بالأردن وأن ما يقرب من 100 جندي أمريكي أصيبوا بجروح في هجمات إيرانية على قواعد عسكرية في المنطقة هذا الشهر، في ظل استمرار تصاعد الأعمال العدائية بين واشنطن وطهران.

وُصفت معظم الإصابات بأنها ارتجاجات طفيفة، حيث أفادت التقارير أن 96% من الأفراد عادوا إلى العمل.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب تصاعد القصف المتبادل بين الولايات المتحدة وإيران في المنطقة.

واضطر البنتاجون إلى الإعلان عن الأرقام بعدما قالت صحف أـمريكية ان البنتاجون يخفي الأرقام الحقيقية للجنود القتلى والمصابين جراء الهجمات الإيرانية.


صرح المتحدث الرسمي باسم البنتاجون، شون بارنيل، لشبكة سي بي إس نيوز، أن ما يقرب من 100 فرد "اعتبروا مصابين بدرجة ما من الإصابة منذ 7 يوليو 2026".

وادعى بارنيل أن 96 بالمائة من المصابين قد عادوا بالفعل إلى الخدمة الفعلية.

يأتي هذا الإعلان وسط تصعيد حاد في القتال عقب انهيار وقف إطلاق النار الذي استمر لأشهر بين الولايات المتحدة وإيران.

على مدار الأسبوع الماضي، نفذت القوات الأمريكية ضربات ليلية على أهداف إيرانية، وقالت واشنطن إن العمليات تهدف إلى منع الهجمات على السفن التجارية.

وردت إيران بشن ضربات استهدفت الأصول العسكرية الأمريكية في الأردن والكويت والبحرين ودول حليفة أخرى في جميع أنحاء المنطقة.

أفادت شبكة سي بي إس نيوز الأسبوع الماضي أن العديد من الجنود الأمريكيين أصيبوا بالفعل خلال هجمات على قواعد عسكرية في الأردن.

الخسائر الأخيرة
وقال المسؤولون أيضاً إنه تم العثور على رفات بشرية مجهولة الهوية في الموقع الذي اختفى فيه جندي ثالث مفقود أثناء الهجوم.

وفي سياق منفصل، قُتل جندي أمريكي آخر في العراق خلال ما وصفه البنتاجون بأنه "تفجير لذخائر غير منفجرة من طائرة هجومية إيرانية أحادية الاتجاه تم إسقاطها".

لم تنشر وزارة الدفاع تقييمات مفصلة للأضرار أو تحدد عدد الجنود المصابين في القواعد الفردية.

ارتفاع عدد الضحايا
وفقًا لنظام تحليل الإصابات الدفاعية التابع لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، تم تسجيل 413 من أفراد الخدمة الأمريكية رسميًا كجرحى في العمليات منذ بداية الصراع الأمريكي الإيراني الحالي، على الرغم من أن هذا الرقم لا يشمل الإصابات التي لحقت بهم هذا الشهر.

فيما يقول تقييم آخر يإصابة 427 فرداً .

فيما تم الإبلاغ بارتفاع القتلي إلى 17 قتيلًا.

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمزيد من الانتقام في أعقاب مقتل جنود أمريكيين في الأردن والعراق.

وقال "في كل مرة تقتل فيها إيران جندياً أمريكياً، ستدفع ثمن ذلك القتل أضعافاً مضاعفة!".. هكذا زعم ترامب يوم الاثنين، وكتب على منصته الاجتماعية "تروث سوشيال".

وأضاف أنه أصدر تعليماته إلى وزير الحرب بيت هيجسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين، وغيرهم من كبار المسؤولين العسكريين لتنفيذ التوجيه.

كما أعلن البيت الأبيض أن ترامب سيحضر مراسم نقل رفات أفراد الخدمة الذين قتلوا في الهجمات الأخيرة.

وزارة الدفاع الأمريكية مقتل جنديين أمريكيين الأردن 100 جندي أمريكي

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